Татьяна Брухунова рассказала о рассказала о состоянии здоровья сатирика.

В последнее время в СМИ появилась информация об экстренной госпитализации известного российского Евгения Петросяна. Согласно сообщениям, артист обратился к врачам с жалобами на высокую температуру и сильный сухой кашель, к тому же у него была обнаружена легкая форма коронавируса. СМИ сообщали, что врачи также подозревали острый бронхит, но этот диагноз не подтвердился. Утверждалось, что 79-летний Петросян отказался от госпитализации и решил лечиться дома антибиотиками.

Жена Петросяна открыто заговорила о болезни юмориста. Все эти сообщения были отвергнуты Татьяной Брухуновой. Она сообщила, что все это "чушь", и у Евгения Вагановича все замечательно. Брухунова также добавила, что ее муж чувствует себя хорошо, свеж и бодр, и собирается на работу в театр. Сам Петросян подтвердил, что у него "все нормально", и он планирует продолжать свою активную творческую деятельность.

Стоит отметить, что это не первый случай, когда в прессе появляются сообщения о проблемах со здоровьем Евгения Петросяна. Например, в марте 2025 года сообщалось о его госпитализации с желудочно-кишечным кровотечением. Тогда артист был доставлен в реанимацию Боткинской больницы, но его состояние удалось стабилизировать, и он вскоре вернулся к работе.

