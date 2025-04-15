25 марта знаменитая пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская впервые стала мамой. Решилась она на этот смелый шаг только сейчас, в 46 лет и без мужа. Но планировала ли она детей, будучи женой Армена Джигарханяна?

"Я 17 лет прожила с Джигарханяном и целиком была погружена в заботы о нем, – вспоминает пианистка. – С утра до вечера моя жизнь была посвящена Армену Борисовичу – кормила его, одевала, надевала ортопедические гольфы, сопровождала в театр, ночью несколько раз меняла ему кислородную маску, потому что он сам не умел".

У Цымбалюк-Романовской и Джигарханяна разница в возрасте составляла 44 года. Но не это обстоятельство помешало им завести ребенка. "Он заговорил о детях довольно поздно, когда был уже серьезно болен, пережил второй инсульт, имел тяжелую форму диабету и инсулинозависимость, – сообщила пианистка в интервью женскому журналу KLEO.RU. – С такими показателями даже куда более молодым людям завести детей почти невозможно".

К тому же влюбленные жили в ntcyjq однокомнатной квартире и условий для рождения малыша gjghjcne не было, хотя Витилина и мечтала стать мамой.

"Мама говорила, что за все те годы, которые я отдала Джигарханяну, могла бы вырастить троих детей. Но в ту пору я жила ради него. Ему театр заменил детей, а мне детей заменил сам Армен Борисович", – вздыхает она.

Стоит заметить, что ереванская актриса Алла Вановска, брак с которой не был зарегистрирован, в 1964-м году родила от Армена Джигарханяна дочь Елену. Как и мать, она страдала от хореи — генетического заболевания. Но в 21 год девушка трагически погибла от отравления угарным газом, уснув в стоявшем в гараже автомобиле с работающим двигателем. Армен Джигарханян пережил дочь на 33 года и был похоронен рядом с ней на Ваганьковском кладбище.