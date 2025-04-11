Сенсация: Цымбалюк-Романовская назвала имя новорожденной дочери и отца ребенка

Уже вторую неделю всю страну мучает один вопрос. Нет, он не касается политики или экономики – людям интересно узнать, как назвала новорожденную дочь Виталина Цымбалюк-Романовская. Пришло время раскрыть главную интригу этой весны!

25 марта бывшая жена Армена Джигарханяна родила дочь весом 3740 граммов и ростом 53 сантиметра. Случилось радостное событие в столичной клинике акушерства и гинекологии имени В. Ф. Снегирева.

Рождение девочки проходило в обстановке строгой секретности. Виталине удалось скрыть и свою беременность, и факт того, что она разрешилась от бремени. Сообщила же она радостную новость лишь в последний день марта.

С тех пор люди ломают голову: какое же имя первенцу дала знаменитая пианистка. Она раскрыла секрет в интервью женскому журналу "Клео.ру": "Дочь зовут Виктория Давидовна Цымбалюк-Романовская. Это в честь моего папы Виктора, который всегда для был идеалом мужчины. Дочь родилась в день рождения моей покойной мамы, которую папа очень любил. И я решила, что это – знак".

Таким образом стало понятно и имя отца девочки – Давид. Но кто он – пианистка пока не сообщает, объяснив, что человек далек от шоу-бизнеса и предпочитает оставаться инкогнито. Пока же она выбирает для дочери крестных родителей.

Что же касается имени Виктория, то оно занимает 8 место по популярности в России – его носят приблизительно 1.37% человек. В минувшем году родители выбирали его для своих детей 15 102 раза.