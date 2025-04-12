Карл III напугал пользователей интернета "раздутыми пальцами"

Король Англии борется с онкологическим заболеванием.

Король Великобритании Карл III мужественно продолжает сражаться с онкологическим заболеванием, о котором Букингемский дворец сообщил в феврале прошлого года. Тип рака и детали лечения не разглашаются, но известно, что монарх получает необходимую медицинскую помощь.

В конце марта Карл III ненадолго был госпитализирован в связи с побочными эффектами лечения, которые, как сообщалось, были связаны с усталостью и дискомфортом. Однако, к облегчению общественности, король провел в больнице всего сутки и вернулся в Кларенс-хаус, свою лондонскую резиденцию, для продолжения лечения и восстановления.

Недавно Карл III впервые после недавних событий появился на публике, встретившись в Букингемском дворце с представителями музыкального сообщества Великобритании, включая композитора и продюсера Найджела Райт-Смита и оперную певицу Кири Те Канаву. Целью встречи было отметить достижения британской музыкальной индустрии и подчеркнуть ее вклад в культуру страны. Однако, после появления короля на фотографиях и видеозаписях, пользователи социальных сетей вновь обратили внимание на состояние его рук.

"Раздутые пальцы" короля Карла III напугали пользователей соцсетей и уже не раз становились предметом обсуждения. По слухам, на фоне онкологии у монарха могут плохо работать почки. Медицинские эксперты, комментируя подобные предположения, указывают на то, что отечность рук может быть вызвана различными факторами, включая побочные эффекты от лекарств, лимфедему или просто возрастные изменения. Точный диагноз может поставить только лечащий врач, и важно отметить, что официальных подтверждений проблем с почками у короля не поступало.

Несмотря на проблемы со здоровьем и публичные спекуляции, Карл III демонстрирует приверженность своим королевским обязанностям. Он продолжает работать с государственными документами и проводить встречи, а также готовится к важному четырехдневному туру по Италии, который начнется 7 апреля. В поездке, посвященной укреплению британско-итальянских отношений и культурному обмену, короля будет сопровождать королева Камилла. Общественность с восхищением отмечает силу духа и преданность монарха, желая ему скорейшего выздоровления и сил в продолжении его важной миссии.

