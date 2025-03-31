После возращения к Долиной квартиры всплыла важная деталь: Ключевое значение для дела

Лариса Долина продолжает оставаться в квартире, которая стала предметом судебного разбирательства с Полиной Лурье. Об этом сообщил юрист Александр Хаминский.

Несмотря на то, что формально певица продала эту недвижимость, фактически она не покидала ее. "Долина проживает в квартире, и это обстоятельство имеет ключевое значение для дела", — отметил Хаминский.

Полина Лурье, ставшая новой владелицей квартиры, подала встречный иск с требованием выселить Долину и ее родственников. Однако суд отклонил этот иск, что позволило певице сохранить свои права на жилье. "Таким образом, Лариса Долина продолжает оставаться в квартире, и ее права на проживание не нарушены", — пояснил юрист.

Тем не менее, решение суда еще не вступило в законную силу. Ожидается, что Полина Лурье может подать апелляцию, и в случае ее успеха это может изменить текущую ситуацию. Если же апелляционный суд подтвердит решение Хамовнического суда Москвы, то право собственности Лурье на квартиру будет окончательно аннулировано.

"На данный момент Долина имеет все основания для проживания в квартире, так как она не впустила покупателя", — добавил Хаминский. Специалист также подчеркнул, что певице необходимо получить исполнительный лист и обратиться с ним в регистрирующий орган. После этого в государственном реестре прав на недвижимость будет аннулирована запись о праве собственности Полины Лурье.

Ранее другой юрист, Таисия Вепренцева, также прокомментировала ситуацию, отметив, что решение Хамовнического суда о возврате квартиры Ларисе Долиной является лишь начальным этапом разбирательства. Она подчеркнула, что процесс может затянуться, и окончательное решение зависит от дальнейших действий сторон.