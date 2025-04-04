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Пятница 4 апреля

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Марина Федункив призналась, как изменилась ее жизнь после рождения ребенка

Марина Федункив призналась, как изменилась ее жизнь после рождения ребенка
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Марина Федункив мечтала о ребенке и долго скрывала, что ждет первенца.

Марина Федункив, ставшая популярной после участия в шоу Comedy Woman, замужем за итальянцем Стефано Маджи, который моложе актрисы на 12 лет. Пара давно мечтала о детях, и эта мечта сбылась: в прошлом ноябре актриса объявила о рождении сына. Федункив впервые стала матерью в 53 года.

Ребенку дали имя Теодор — в честь деда Марины. Через месяц после рождения малыша актриса уже вернулась к работе, успешно сочетая карьеру с заботой о сыне. Актриса призналась, что материнство кардинально изменило ее жизнь. Она отметила, что у нее не было опыта материнства в молодости, поэтому трудно сравнивать, но этот новый этап жизни она ожидала долгие годы. Ее муж тоже впервые стал отцом.

Федункив с радостью исполняет свои новые обязанности матери. Она с любовью ухаживает за Теодором, наслаждаясь каждым моментом его роста и развития. Актриса стремится все делать самостоятельно, понимая, насколько быстро пролетают дни. Рождение ребенка, по словам Марины, приносит чувство настоящей, глубокой любви, и она желает каждому испытать это счастье.

Ее поддерживает супруг Стефано, который также впервые познал радость отцовства. Он обожает своего сына, проводит с ним много времени, играя, купая и укладывая его спать. Видя, как нежно отец относится к ребенку, Марина испытывает огромное счастье.

Кроме того, актриса планирует активно развивать любовь к литературе у своего сына, читая ему книги и ограничивая доступ к гаджетам. По ее мнению, важно уделять внимание чтению и проводить больше времени вместе, чтобы ребенок вырос любителем книг.

Шоу-бизнес в Telegram

4 апреля 2025, 03:32
Марина Федункив. Фото: Youtube / @samamenshova
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