У освобождающегося из колонии Ефремова вскрылись проблемы с сердцем

Михаил Ефремов после получения условно-досрочного освобождения сосредоточится на своем здоровье.

По данным телеграм-канала Mash, у артиста есть серьезные подозрения на проблемы с сердцем, позвоночником и желудком. В связи с этим он планирует пройти медицинское обследование и лечение у врачей в Москве.

Адвокат Ефремова отметил, что любые разговоры о его возвращении к съемкам преждевременны. Первостепенной задачей для актера станет восстановление здоровья. Он намерен обратиться за медицинской помощью сразу после выхода на свободу, что ставит под сомнение его участие в новых проектах в ближайшее время.

Несмотря на то, что Ефремов получил УДО, он продолжает строго соблюдать режим и предписания, установленные для него. Адвокат подтвердил, что актер активно работает над своим восстановлением и не собирается нарушать условия своего освобождения. Ожидается, что Михаил выйдет на свободу 9 апреля, и именно в этот день он начнет новый этап своей жизни.

Стоит отметить, что за время нахождения в колонии актер понес значительные финансовые потери. По предварительным данным, его убытки составили около 160 миллионов рублей, что является серьезным ударом по его карьере и финансовому состоянию.