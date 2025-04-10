Появились данные о местонахождении скрывающейся после развода Степаненко

Друг Елены Степаненко поделился информацией о том, чем занимается известная юмористка, которая в последнее время исчезла из медиаполя.

Куплетист Михаил Вашуков рассказал, что артистка переехала в США и ведет довольно уединенный образ жизни. Заслуженная артистка России, известная своими яркими выступлениями и остроумными шутками, пережила значительные изменения в своей карьере.

В 2018 году она развелась с Евгением Петросяном, и это стало настоящей сенсацией для поклонников. После этого ее шоу на канале "Россия" закрылось в 2020 году из-за низких рейтингов, а с 2021 года она практически перестала выходить на сцену. Это привело к тому, что многие поклонники начали волноваться о судьбе любимой артистки.

В феврале 2025 года Степаненко обратилась в Федеральную налоговую службу с просьбой закрыть юридическое лицо, через которое она проводила свои доходы и организовывала концерты. Этот только подтвердило слухи о ее уходе из публичной жизни.

Вашуков отметил, что ему непонятно, почему юмористка выбрала такой скрытный образ жизни. Он сообщил, что она давно уехала в США и время от времени наведывается в Москву. "Это все, что я могу сказать о ней на данный момент", — добавил Михаил.

Стоит отметить, что незадолго до этого Степаненко заметили на мероприятии с известным телеведущим, что подогрело интерес общественности к ее жизни. Несмотря на это, сама Елена продолжает оставаться в тени, и ее дальнейшие планы остаются загадкой.