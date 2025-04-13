Мадонна сделала важное заявление об унижавшим ее Элтоне Джоне

Мадонна рассказала о своих чувствах журналистам.

После двух десятилетий публичных конфликтов и негласной "холодной войны" Мадонна неожиданно объявила о примирении с Элтоном Джоном. Поп-звезда, которой сейчас 66 лет, рассказала, что решающий момент наступил за кулисами популярного телешоу Saturday Night Live, где 78-летний сэр Элтон Джон сделал первый шаг навстречу, обратившись к ней с искренними извинениями: "Прости меня".

Мадонна мгновенно откликнулась на этот жест. Артисты обменялись объятиями и продолжили разговор, после которого, как призналась певица в своем блоге, "многие годы взаимного недопонимания канули в Лету". Более того, Элтон Джон предложил Мадонне записать совместную музыкальную композицию — символ их обновленных отношений.

В своем посте Мадонна честно призналась, что Элтон Джон всегда был для нее не просто коллегой, а настоящей иконой сцены. Поэтому ей было особенно обидно слышать от него публичные нападки, обвинения в использовании фонограмм на концертах и язвительные замечания вроде "цирковая стриптизерша" и предсказания скорого завершения ее карьеры. Эти едкие высказывания Элтон Джон неоднократно озвучивал открыто, что, естественно, сильно задевало певицу. Фанаты до сих пор вспоминают его жесткий отзыв о песне Die Another Day, которую он окрестил "самым ужасным саундтреком к Бондиане всех времен".

Однако, кажется, все разногласия остались позади. "Прощение мощный инструмент", — отметила Мадонна в своем блоге, подчеркивая значимость способности отпускать старые обиды. По ее словам, она действительно простила Элтона Джона и открыта для новых творческих начинаний, включая возможное сотрудничество с человеком, который некогда был ее главным критиком.

