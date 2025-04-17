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Четверг 17 апреля

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Вокруг дня рождения Пугачевой разгорелся крупный скандал

Вокруг дня рождения Пугачевой разгорелся крупный скандал
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15 апреля Алла Пугачева отметила 76-летие.

В Москве разгорелся крупный скандал, связанный с празднованием дня рождения Аллы Пугачевой, которое прошло в одном из московских баров. Руководитель Федерального проекта по борьбе с коррупцией (ФПБК), Виталий Бородин, объявил о проведении проверки указанного заведения, где 15 апреля состоялась вечеринка в честь 76-летия известной певицы, эмигрировавшей из страны.

Согласно сообщениям прессы, среди гостей были замечены фанаты артистки, ее менеджер Елена Чупракова, журналист-критик Артур Гаспарян и экс-домработница Людмила Дороднова. Бородин охарактеризовал участников вечера как "спящую ячейку" и уподобил ситуацию взрывному устройству замедленного действия, потребовав закрытия ресторана.

Руководитель ФПБК заявил журналистам, что бар будет тщательно проверен всеми инстанциями, в том числе Налоговой инспекцией. Кроме того, все, кто находился в заведении в этот день будут взяты под наблюдение, по словам общественника. Помимо кальянной, проверке подвергнутся организаторы мероприятия.

Это далеко не первый случай критики Бородиным Аллы Пугачевой. Ранее он направил обращение в Следственный комитет, обвинив певицу в подготовке покушения на свою жизнь, а также призвал признать ее иностранным агентом и изъять подмосковный особняк. Бородин неоднократно обвинял Пугачеву в поддержке оппозиционных сил и антисоветских настроениях.

Шоу-бизнес в Telegram

17 апреля 2025, 10:16
Алла Пугачева. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
"Абзац"✓ Надежный источник

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Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

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