Вокруг дня рождения Пугачевой разгорелся крупный скандал

15 апреля Алла Пугачева отметила 76-летие.

В Москве разгорелся крупный скандал, связанный с празднованием дня рождения Аллы Пугачевой, которое прошло в одном из московских баров. Руководитель Федерального проекта по борьбе с коррупцией (ФПБК), Виталий Бородин, объявил о проведении проверки указанного заведения, где 15 апреля состоялась вечеринка в честь 76-летия известной певицы, эмигрировавшей из страны.

Согласно сообщениям прессы, среди гостей были замечены фанаты артистки, ее менеджер Елена Чупракова, журналист-критик Артур Гаспарян и экс-домработница Людмила Дороднова. Бородин охарактеризовал участников вечера как "спящую ячейку" и уподобил ситуацию взрывному устройству замедленного действия, потребовав закрытия ресторана.

Руководитель ФПБК заявил журналистам, что бар будет тщательно проверен всеми инстанциями, в том числе Налоговой инспекцией. Кроме того, все, кто находился в заведении в этот день будут взяты под наблюдение, по словам общественника. Помимо кальянной, проверке подвергнутся организаторы мероприятия.

Это далеко не первый случай критики Бородиным Аллы Пугачевой. Ранее он направил обращение в Следственный комитет, обвинив певицу в подготовке покушения на свою жизнь, а также призвал признать ее иностранным агентом и изъять подмосковный особняк. Бородин неоднократно обвинял Пугачеву в поддержке оппозиционных сил и антисоветских настроениях.