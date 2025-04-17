Оставшаяся в одиночестве Слава решила увести Евгения Петросяна из семьи: Бросайте свою швабру

Певица Слава объявила о готовности к новым отношениям.

Буквально на днях стало известно о расставании популярной певицы Славы с ее гражданским мужем Анатолием Данилицким. О Причинах разрыва ничего неизвестно. Теперь, когда сердце звезды снова свободно, она заявила о готовности к новым отношениям и, кажется, даже присмотрела себе подходящего кандидата. Им оказался легендарный юморист Евгений Петросян.

Сейчас Слава наслаждается отдыхом в солнечных Эмиратах и показывает подписчикам яркие моменты своего отпуска. Однако даже на отдыхе мысли певицы заняты Евгением Вагановичем. Сначала она опубликовала видео, где весело проводит время. В ролике Слава громко смеется и комментирует: "Ваганыч просто отдыхает!".

79-летний Евгений Ваганович, который, к слову, и сам женат на молодухе – 37-летней Татьяне Брухуновой, оказался для Славы завидным женихом. Опыт обольщения у артистки, как видим, имеется, поэтому она сразу же пустилась в бой. Позже, расположившись на лежаках под ласковым солнцем, Слава вновь вернулась к теме комика.

Обратившись к своему концертному директору, артистка заявила: "Лен, мы любим Евгения Вагановича. Ему свою швабру надо бросать и жениться на нас, потому что мы ему по возрасту подходим". И, словно подтверждая серьезность своих намерений увести Евгения Петросяна из семьи (хотя, возможно, и в шутку), Слава обратилась к Петросяну напрямую в новой публикации.

"Бросайте свою швабру и выходите за нас! Евгений, мы готовы!", – написала певица в Сети.

Пока Евгений Ваганович хранит молчание, не спешит с ответом и его супруга Татьяна Брухунова. Известно, что Татьяна – личность тонкая и эмоциональная, не раз дававшая отпор обидчикам в своих социальных сетях. Однако, возможно, смелая заявка Славы пока не достигла ее ушей, или же Брухунова решила проигнорировать этот шутливый выпад.