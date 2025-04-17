Оставшаяся в одиночестве Слава решила увести Евгения Петросяна из семьи: Бросайте свою швабру

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Четверг 17 апреля

09:15Алена Апина публично плюнула в своих коллег 08:26Оставшаяся в одиночестве Слава решила увести Евгения Петросяна из семьи: Бросайте свою швабру 03:58Обратился к религии и не дает интервью: как живет Михаил Ефремов после освобождения 00:40У Пугачевой и Галкина* закончились деньги на содержание замка в Грязи 00:23Принц Гарри не знал о смертельном заболевании своего отца 22:01Асмус вынесли вердикт после неадекватного поведения на съемках: Профнепригодность 21:46Семенович всполошила россиян резким заявлением после известия о болезни: Устала 20:42Гонорары страдающей из-за серьезной болезни Кадышевой взлетели до небес 19:32У Харламова вскрылись финансовые проблемы после пугающего инцидента на съемках 17:59Простая оплошность обернулась для Хилькевич сокрушительным провалом 17:20Казахстан получит доступ к технологиям Amazon от "Фридом Финанс" 16:58Столкнувшийся с серьезными трудностями Басков взвыл от мучений: С ума сойду 16:04Отец покойного Тиммы обвинил Седокову в присвоении трусов и носков бывшего мужа 14:22"Отмененный" Данила Козловский возвращается на российское телевидение 13:55Иосиф Пригожин неожиданно вылил всю неприглядную правду о закулисье шоу-бизнеса 13:41"Стальные нервы": как живет родившая без мужа пианистка Цымбалюк-Романовская 13:40Непубличный сенатор 13:13Певица Алсу появилась на премии в бриллиантах по цене квартиры в Москве 11:50Пугачева публично обратилась к бывшему мужу по важному делу 11:07Леонид Агутин сделал заявление об алкоголизме 10:21Куда сходить в Москве: афиша c 18 по 25 апреля 10:17Агата Муцениеце неожиданно отреагировала на упоминание о сыне 09:37Воробьёв предложил масштабировать подмосковный сервис подключения объектов к сетям на всю страну 09:29Дочь Стриженовых случайно раскрыла семейную тайну 06:52Звездный стилист Зверев лишил своего сына квартиры: ночует в сарае на старом матрасе 03:08Родственники смертельно больного короля Карла III находятся в повышенной готовности 00:49Фаворитка Киркорова раскрыла тайны 19-летней невесты Лепса: Она уже прошла через многое 22:15Дайнеко раскрыла подробности предстоящей свадьбы: Никаких традиций 21:54Появились новые данные о принципиальном конфликте Лолиты и Киркорова 21:25Измотанная выходками мужа Кудрявцева сделала заявление о разводе 19:58Седокова после смерти бывшего мужа публично призналась в чувствах к молодому актеру 17:5918-летний сын Булановой угодил в серьезную передрягу: Драка и преследование 16:37Обнародованы первые слова внезапно появившегося в Сети Ефремова 15:52Пережившая жуткую травлю Загитова вынесла нападавшим последнее предупреждение 14:37Нюша откровенно рассказала о своей личной жизни после развода: Потеряны смыслы 14:01Галкин* и Пугачева прилюдно облабызали друг друга 12:17Взять на карандаш: в России фиксируют имена артистов, поздравивших с днем рождения беглую Пугачеву 11:52Лолита публично сделала непристойное предложение молоденькому певцу 10:30Татьяна Брухунова готовится к рождению третьего ребенка 10:16Бородина и ее избранник экономят на будущей свадьбе: Половину гостей убрали 09:48Стало известно, сколько Галкин* зарабатывает за границей: внушительная цифра 09:34"Могла бы вырастить троих": Цымбалюк-Романовская высказалась о детях от Джигарханяна 09:15Приплыли: муж-иноагент выставил Пугачеву прямо в день ее рождения 08:42Жена Петросяна открыто заговорила о болезни юмориста 06:22Поклонники разнесли голосившую о помощи Кудрявцеву 03:02Киркоров станет отцом в третий раз 00:27Стало известно о состоянии находящегося в коме Тиграна Кеосаяна: возможна трансплантация сердца 22:03Самбурскую сбили на пешеходном переходе в центре Москвы 21:11Водонаева страдает после бессонной ночи из-за проделок сына: Ужасно себя чувствую 20:05Билан опозорился на глазах у легендарного композитора: Это было стыдно
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Оставшаяся в одиночестве Слава решила увести Евгения Петросяна из семьи: Бросайте свою швабру

Оставшаяся в одиночестве Слава решила увести Евгения Петросяна из семьи: Бросайте свою швабру
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Певица Слава объявила о готовности к новым отношениям.

Буквально на днях стало известно о расставании популярной певицы Славы с ее гражданским мужем Анатолием Данилицким. О Причинах разрыва ничего неизвестно. Теперь, когда сердце звезды снова свободно, она заявила о готовности к новым отношениям и, кажется, даже присмотрела себе подходящего кандидата. Им оказался легендарный юморист Евгений Петросян.

Сейчас Слава наслаждается отдыхом в солнечных Эмиратах и показывает подписчикам яркие моменты своего отпуска. Однако даже на отдыхе мысли певицы заняты Евгением Вагановичем. Сначала она опубликовала видео, где весело проводит время. В ролике Слава громко смеется и комментирует: "Ваганыч просто отдыхает!".

79-летний Евгений Ваганович, который, к слову, и сам женат на молодухе – 37-летней Татьяне Брухуновой, оказался для Славы завидным женихом. Опыт обольщения у артистки, как видим, имеется, поэтому она сразу же пустилась в бой. Позже, расположившись на лежаках под ласковым солнцем, Слава вновь вернулась к теме комика.

Обратившись к своему концертному директору, артистка заявила: "Лен, мы любим Евгения Вагановича. Ему свою швабру надо бросать и жениться на нас, потому что мы ему по возрасту подходим". И, словно подтверждая серьезность своих намерений увести Евгения Петросяна из семьи (хотя, возможно, и в шутку), Слава обратилась к Петросяну напрямую в новой публикации.

"Бросайте свою швабру и выходите за нас! Евгений, мы готовы!", – написала певица в Сети.

Пока Евгений Ваганович хранит молчание, не спешит с ответом и его супруга Татьяна Брухунова. Известно, что Татьяна – личность тонкая и эмоциональная, не раз дававшая отпор обидчикам в своих социальных сетях. Однако, возможно, смелая заявка Славы пока не достигла ее ушей, или же Брухунова решила проигнорировать этот шутливый выпад.

Шоу-бизнес в Telegram

17 апреля 2025, 08:26
Певица Слава. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
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