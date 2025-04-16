Иосиф Пригожин неожиданно вылил всю неприглядную правду о закулисье шоу-бизнеса

Иосиф Пригожин открыл творческий путь многим артистам.

Иосиф Пригожин, известный продюсер и муж певицы Валерии неожиданно вылил всю неприглядную правду о закулисье шоу-бизнеса. Оказывается, не все звезды, которых Пригожин вывел на большую сцену, ответили ему благодарностью. А некоторые, по его мнению, вообще повели себя, мягко говоря, не по-человечески.

Пригожин в новом интервью признался, что его, оказывается, не раз "кидали" на деньги, обманывали и подставляли. И что самое обидное – многие артисты даже "спасибо" не сказали человеку, который, по сути, дал им путевку в жизнь.

Одним из таких "неблагодарных" товарищей, по мнению Пригожина, оказался Николай Носков. Продюсер, конечно, старается сдерживать эмоции, но обида так и сквозит в его словах: "Не хочу брать грех на душу, но со мной поступил крайне непорядочно, некрасиво".

Оказывается, в "Википедии" Носкова даже упоминания о Пригожине не найти, хотя продюсер утверждает, что вложил в раскрутку певца "несколько миллионов долларов". И даже деньги, по словам Пригожина, Носков ему остался должен. Ну, хоть права на песни вернул, и то спасибо, хотя и ими, как говорится, распоряжается, как своими.

Но еще больше досталось от Пригожина Валерию Дидюле. Продюсер в выражениях не стеснялся: "Для меня он просто скотина. Не боюсь этого говорить". Оказывается, Дидюля не только "подставлял" продюсера, но и, по словам Пригожина, "нанял бандитов, чтобы угрожать". Пригожин вспоминает, как давал Дидюле контракт, как "все оплачивал, деньги давал", как "придумал альбом, тур, гастроли". А в ответ получил "братву" с угрозами. Кроме того, продюсер вспомнил, что, когда дал артисту подписать контракт, тот обмочился при свидетелях прямо на ковер.

"Авраам Руссо меня просто оклеветал, испачкал меня как мог! Непорядочно поступил по отношению ко мне. Покушение? Это сочинение, причем плохое!" – не забыл Пригожин упомянуть и этого артиста, с которым у него тоже давние счеты.



Намек на то самое скандальное заявление Руссо о том, что Пригожин якобы заказал на него покушение. Пригожин категорически отрицает эти обвинения и считает их "клеветой".

