Состояние заболевшей Семенович резко ухудшилось

Анна Семенович не смогла отменить запланированные мероприятия.

Известная певица Анна Семенович поделилась с подписчиками в своем микроблоге новостью о том, что ее состояние здоровья резко ухудшилось из-за пренебрежения к собственному самочувствию.

Артистка рассказала, что еще в начале апреля почувствовала себя плохо – у нее поднялась высокая температура, появился озноб и сильная боль в горле. Несмотря на явные признаки болезни, Семенович, сославшись на ранее взятые на себя обязательства, не смогла отменить участие в запланированных мероприятиях.



Напряженный график и выступления на сцене, вопреки ее плохому самочувствию, привели к закономерному результату. В итоге, певица была вынуждена отменить все ближайшие дела и остаться дома, чтобы всерьез заняться лечением. Анна призналась, что вновь "свалилась с температурой" и с иронией отметила, что приобрела целых три новых градусника, показания которых, правда, разнятся. Один из них показывает 37,5, а другой – 38 градусов, но певица надеется, что ее температура все же не так высока.

Семенович обратилась к своим поклонникам с настоятельной просьбой не повторять ее ошибок, прислушиваться к своему организму и не игнорировать тревожные симптомы, даже если работа кажется неотложной. Она подчеркнула, что "вчера просто не было выбора", но теперь она намерена строго следовать рекомендациям врачей и полностью восстановиться, прежде чем вернуться к работе.

