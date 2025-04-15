Нюша откровенно рассказала о своей личной жизни после развода: Потеряны смыслы

Певица Нюша в прошлом году развелась с Игорем Сивовым.

В интервью журналистам певица Нюша откровенно рассказала о своей личной жизни, подчеркнув, что после разрыва отношений с предпринимателем Игорем Сивовым еще не нашла новую любовь. Исполнительница подтвердила, что на сегодняшний день она свободна от романтических привязанностей, однако искренне желает снова испытать чувство любви.

Кроме того, звезда вспомнила сложный период после завершения брака, отметив, что горда своим духовным перерождением — пройдя через состояние депрессии, утратив внутреннюю гармонию, ей потребовалось собрать себя заново и научиться вновь ценить собственную личность.

По мнению Нюши, крайне важно оставаться верной себе и внимательно относиться к личным желаниям. Артистка акцентировала внимание на значении внутреннего ребенка, подчеркивая необходимость прислушиваться к нему, поскольку именно этот ребенок обладает способностью мечтать и четко осознает собственные стремления. Когда человек слышит этот внутренний голос, он получает доступ к истинным чувствам и мечтам.

"Мне кажется, я горжусь тем, что я дала себе возможность переродиться, потому что я прошла через определенную депрессию, где были потеряны смыслы, и нужно было как-то заново собрать себя, полюбить", – заявила певица.