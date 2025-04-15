Нюша откровенно рассказала о своей личной жизни после развода: Потеряны смыслы

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Вторник 15 апреля

14:37Нюша откровенно рассказала о своей личной жизни после развода: Потеряны смыслы 14:01Галкин* и Пугачева прилюдно облабызали друг друга 12:17Взять на карандаш: в России фиксируют имена артистов, поздравивших с днем рождения беглую Пугачеву 11:52Лолита публично сделала непристойное предложение молоденькому певцу 10:30Татьяна Брухунова готовится к рождению третьего ребенка 10:16Бородина и ее избранник экономят на будущей свадьбе: Половину гостей убрали 09:48Стало известно, сколько Галкин* зарабатывает за границей: внушительная цифра 09:34"Могла бы вырастить троих": Цымбалюк-Романовская высказалась о детях от Джигарханяна 09:15Приплыли муж-иноагент выставил Пугачеву прямо в день ее рождения 08:42Жена Петросяна открыто заговорила о болезни юмориста 06:22Поклонники разнесли голосившую о помощи Кудрявцеву 03:02Киркоров станет отцом в третий раз 00:27Стало известно о состоянии находящегося в коме Тиграна Кеосаяна: возможна трансплантация сердца 22:03Самбурскую сбили на пешеходном переходе в центре Москвы 21:11Водонаева страдает после бессонной ночи из-за проделок сына: Ужасно себя чувствую 20:05Билан опозорился на глазах у легендарного композитора: Это было стыдно 19:36Попавшему в неприятности Харламову срочно потребовалась помощь медиков 18:27Родившая первенца Заворотнюк обратилась к покойной матери с тревожными словами 17:38Возмущенный сын поставил на место зарвавшуюся Собчак: Запомни раз и навсегда 16:34Букингемский дворец: вдова Этуша скупает по миру королевские винтажные вещи 15:56Готовящаяся к свадьбе Бородина оказалась близка к провалу: Такого безумия не видели давно 14:33От царских будуаров до "Слова пацана": уникальная коллекция киносклада "Жар-птица" 13:51От Мишки в невесомости до свитера Пересильд: уникальная коллекция Музея космонавтики раскрывает секреты 12:36Скрытный Малахов отважился показать самое важное 11:33Самочувствие заболевшего Петросяна значительно ухудшилось 10:55Олег Газманов чудом спасся от пожара 10:10Скандал в "Сто к одному": Александра Гуревича унизили в юбилейном выпуске 10:05Лера Кудрявцева взвыла от отчаяния в соцсетях 09:57Лолита нашла простой способ выживания на пенсию в 27 тысяч рублей 09:56"Я развелась и снова вышла замуж": Лорак официально уведомила о переменах в жизни 08:33"Как была свободной, так и осталась": певица Слава поставила точку в 19-летнем романе 06:12Директор Меладзе высказался о планах артиста на большой концерт в России к его 60-летию 00:49Король Карл впервые заговорил о том, сколько ему осталось жить 19:39Меган Маркл призналась в серьезном заболевании 16:30Очередь из автомобилей и месячная выручка в магазине цветов: в Грязи отмечали день рождения Пугачевой 12:16Семья покойной Жанны Фриске оказалась в долговой яме 09:09Вика Цыганова испытала отвращение при виде голого Валерия Леонтьева 04:39Мадонна сделала важное заявление об унижавшим ее Элтоне Джоне 20:32Брак принца Гарри и Меган Маркл трещит по швам 17:50"Ради нее, кажется, он даже от меня уйдет": Валерия рассекретила страсть Пригожина 16:37Карл III напугал пользователей интернета "раздутыми пальцами" 13:35Успенская неожиданно отреагировала на увлечение дочери стриптизом 09:54Наталья Штурм заподозрила Евгения Петросяна в зловещих планах: Стремно и странно 09:43Слышно за версту: у 59-летней вдовы Этуша появился запах 06:08Серябкина планирует стать мамой во второй раз 03:29Попавший в серьезное ДТП Басков сделал заявление: За рулем больше не езжу 02:02Лолита выругалась при рассказе о смерти Паши Техника от запрещенных препаратов 00:15Столкнувшийся с трудностями Билан не может въехать в свою новую квартиру 21:44Бородина рассказала о вызывающем поведении Собчак на "Доме-2" 20:22Тина Канделаки подтвердила увольнение оскандалившейся Кристины Асмус
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Нюша откровенно рассказала о своей личной жизни после развода: Потеряны смыслы

Нюша откровенно рассказала о своей личной жизни после развода: Потеряны смыслы
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Певица Нюша в прошлом году развелась с Игорем Сивовым.

В интервью журналистам певица Нюша откровенно рассказала о своей личной жизни, подчеркнув, что после разрыва отношений с предпринимателем Игорем Сивовым еще не нашла новую любовь. Исполнительница подтвердила, что на сегодняшний день она свободна от романтических привязанностей, однако искренне желает снова испытать чувство любви.

Кроме того, звезда вспомнила сложный период после завершения брака, отметив, что горда своим духовным перерождением — пройдя через состояние депрессии, утратив внутреннюю гармонию, ей потребовалось собрать себя заново и научиться вновь ценить собственную личность.

По мнению Нюши, крайне важно оставаться верной себе и внимательно относиться к личным желаниям. Артистка акцентировала внимание на значении внутреннего ребенка, подчеркивая необходимость прислушиваться к нему, поскольку именно этот ребенок обладает способностью мечтать и четко осознает собственные стремления. Когда человек слышит этот внутренний голос, он получает доступ к истинным чувствам и мечтам.

"Мне кажется, я горжусь тем, что я дала себе возможность переродиться, потому что я прошла через определенную депрессию, где были потеряны смыслы, и нужно было как-то заново собрать себя, полюбить", – заявила певица.

Шоу-бизнес в Telegram

15 апреля 2025, 14:37
Нюша. Фото: Youtube / @Liasan
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