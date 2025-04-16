"Стальные нервы": как живет родившая без мужа пианистка Цымбалюк-Романовская

25 марта Виталина Цымбалюк-Романовская родила дочь Викторию. Родила, не будучи в замужем. Корреспондент "Дни.ру" узнал, как справляется 46-летняя пианистка с ролью мамы.

Бывшая жена Армена Джигарханяна принципиально отказалась от помощников и нянь – говорит, что не может допустить, чтобы ее долгожданный ребенок рос на чужих руках. В ближайшее время Виталина планирует вернуться к преподавательской работе – у нее есть ученики, которым она дает уроки музыки. Ездить на занятия будет с новорожденной дочкой. "Она уже сейчас привыкает к автомобильному креслу, – говорит Виталина. – Я включаю классическую музыку и мы ездим по делам или к врачу".

Что касается музыки, то Виталина начала формировать хороший вкус у дочери, когда та еще была в утробе.

"Я, будучи беременной, ходила на хорошие концерты, на спектакли в Большой театр, – рассказала пианистка. – Судя по реакции дочери, больше всего ей понравилась музыка, которая была на выступлении Ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева".

Виталина получила знания по тому, как надо пеленать и кормить ребенка, еще будучи в роддоме – она рожала в Клинике акушерства и гинекологии имени В. Ф. Снегирева при Первом МГМУ имени И. М. Сеченова. И лишь первая ночь в роли маме была бессонной. "После того, как я 17 лет прожила с Арменом Джигарханяном, меняя ему несколько раз за ночь кислородную маску, в которой он спал, мне ничего не страшно, у меня стальные нервы!" – смеется Цымбалюк-Романовская.