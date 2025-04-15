Измотанная выходками мужа Кудрявцева сделала заявление о разводе

В Сети уже давно распространяются слухи о разводе Леры Кудрявцевой с мужем Игорем Макаровым.

Пара, которая привлекает внимание благодаря своей разнице в возрасте — Игорь младше Леры на 16 лет — столкнулась с серьезными испытаниями, связанными с алкогольной зависимостью супруга. Недавно Кудрявцева открыто призналась, что устала от постоянной борьбы с этой проблемой и от созависимости, которая стала частью ее жизни.

Звезда не скрывает, что ситуация в семье далека от идеальной. Игорь Макаров действительно сталкивается с трудностями, связанными с алкоголем, и это создает напряжение в их отношениях.

В одном из своих постов в социальной сети Лера поделилась своими переживаниями, отметив, что ей тяжело не только из-за проблем мужа, но и из-за собственных эмоциональных переживаний. Несмотря на давление со стороны недоброжелателей, которые призывают ее развестись с Игорем и не тратить время на отношения, Кудрявцева решительно опровергла слухи о расставании. Ведущая подчеркнула, что привыкла к негативным комментариям и не собирается поддаваться на провокации.

"Я задумывалась: а что будет, если просто замолчать? Если быть нейтральной и не иметь собственного мнения? Но мне это не подходит", — задалась риторическим вопросом знаменитость.

Лера также призвала хейтеров не вмешиваться в ее жизнь и не комментировать сложившуюся ситуацию. "Мне абсолютно все равно на ваш детский хейт", — добавила она.

Кудрявцева уверена, что настоящая любовь требует терпения и понимания. Она готова бороться за свои отношения и надеется на лучшее будущее для своей семьи.