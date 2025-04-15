Измотанная выходками мужа Кудрявцева сделала заявление о разводе

Слава рассталась со своим гражданским мужем Тесты У родителей Жанны Фриске обнаружены долги Игры Сонник

Топ новостей недели

Появились данные о сносе 150-милионного особняка Пугачевой: Глаза закрывали на многоеПоявились данные о сносе 150-милионного особняка Пугачевой: Глаза закрывали на многое Павел Буре язвительно отреагировал на рекорд ОвечкинаПавел Буре язвительно отреагировал на рекорд Овечкина Состояние заболевшей Семенович резко ухудшилосьСостояние заболевшей Семенович резко ухудшилось Дочь вернувшегося домой Ефремова устроила жесткий разносДочь вернувшегося домой Ефремова устроила жесткий разнос

Лента новостей

Вторник 15 апреля

21:25Измотанная выходками мужа Кудрявцева сделала заявление о разводе 19:58Седокова после смерти бывшего мужа публично призналась в чувствах к молодому актеру 17:5918-летний сын Булановой угодил в серьезную передрягу: Драка и преследование 16:37Обнародованы первые слова внезапно появившегося в Сети Ефремова 15:52Пережившая жуткую травлю Загитова вынесла нападавшим последнее предупреждение 14:37Нюша откровенно рассказала о своей личной жизни после развода: Потеряны смыслы 14:01Галкин* и Пугачева прилюдно облабызали друг друга 12:17Взять на карандаш: в России фиксируют имена артистов, поздравивших с днем рождения беглую Пугачеву 11:52Лолита публично сделала непристойное предложение молоденькому певцу 10:30Татьяна Брухунова готовится к рождению третьего ребенка 10:16Бородина и ее избранник экономят на будущей свадьбе: Половину гостей убрали 09:48Стало известно, сколько Галкин* зарабатывает за границей: внушительная цифра 09:34"Могла бы вырастить троих": Цымбалюк-Романовская высказалась о детях от Джигарханяна 09:15Приплыли муж-иноагент выставил Пугачеву прямо в день ее рождения 08:42Жена Петросяна открыто заговорила о болезни юмориста 06:22Поклонники разнесли голосившую о помощи Кудрявцеву 03:02Киркоров станет отцом в третий раз 00:27Стало известно о состоянии находящегося в коме Тиграна Кеосаяна: возможна трансплантация сердца 22:03Самбурскую сбили на пешеходном переходе в центре Москвы 21:11Водонаева страдает после бессонной ночи из-за проделок сына: Ужасно себя чувствую 20:05Билан опозорился на глазах у легендарного композитора: Это было стыдно 19:36Попавшему в неприятности Харламову срочно потребовалась помощь медиков 18:27Родившая первенца Заворотнюк обратилась к покойной матери с тревожными словами 17:38Возмущенный сын поставил на место зарвавшуюся Собчак: Запомни раз и навсегда 16:34Букингемский дворец: вдова Этуша скупает по миру королевские винтажные вещи 15:56Готовящаяся к свадьбе Бородина оказалась близка к провалу: Такого безумия не видели давно 14:33От царских будуаров до "Слова пацана": уникальная коллекция киносклада "Жар-птица" 13:51От Мишки в невесомости до свитера Пересильд: уникальная коллекция Музея космонавтики раскрывает секреты 12:36Скрытный Малахов отважился показать самое важное 11:33Самочувствие заболевшего Петросяна значительно ухудшилось 10:55Олег Газманов чудом спасся от пожара 10:10Скандал в "Сто к одному": Александра Гуревича унизили в юбилейном выпуске 10:05Лера Кудрявцева взвыла от отчаяния в соцсетях 09:57Лолита нашла простой способ выживания на пенсию в 27 тысяч рублей 09:56"Я развелась и снова вышла замуж": Лорак официально уведомила о переменах в жизни 08:33"Как была свободной, так и осталась": певица Слава поставила точку в 19-летнем романе 06:12Директор Меладзе высказался о планах артиста на большой концерт в России к его 60-летию 00:49Король Карл впервые заговорил о том, сколько ему осталось жить 19:39Меган Маркл призналась в серьезном заболевании 16:30Очередь из автомобилей и месячная выручка в магазине цветов: в Грязи отмечали день рождения Пугачевой 12:16Семья покойной Жанны Фриске оказалась в долговой яме 09:09Вика Цыганова испытала отвращение при виде голого Валерия Леонтьева 04:39Мадонна сделала важное заявление об унижавшим ее Элтоне Джоне 20:32Брак принца Гарри и Меган Маркл трещит по швам 17:50"Ради нее, кажется, он даже от меня уйдет": Валерия рассекретила страсть Пригожина 16:37Карл III напугал пользователей интернета "раздутыми пальцами" 13:35Успенская неожиданно отреагировала на увлечение дочери стриптизом 09:54Наталья Штурм заподозрила Евгения Петросяна в зловещих планах: Стремно и странно 09:43Слышно за версту: у 59-летней вдовы Этуша появился запах 06:08Серябкина планирует стать мамой во второй раз
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Измотанная выходками мужа Кудрявцева сделала заявление о разводе

Измотанная выходками мужа Кудрявцева сделала заявление о разводе
29

В Сети уже давно распространяются слухи о разводе Леры Кудрявцевой с мужем Игорем Макаровым.

Пара, которая привлекает внимание благодаря своей разнице в возрасте — Игорь младше Леры на 16 лет — столкнулась с серьезными испытаниями, связанными с алкогольной зависимостью супруга. Недавно Кудрявцева открыто призналась, что устала от постоянной борьбы с этой проблемой и от созависимости, которая стала частью ее жизни.

Звезда не скрывает, что ситуация в семье далека от идеальной. Игорь Макаров действительно сталкивается с трудностями, связанными с алкоголем, и это создает напряжение в их отношениях.

Лера Кудрявцева. Фото: Феликс Грозданов

В одном из своих постов в социальной сети Лера поделилась своими переживаниями, отметив, что ей тяжело не только из-за проблем мужа, но и из-за собственных эмоциональных переживаний. Несмотря на давление со стороны недоброжелателей, которые призывают ее развестись с Игорем и не тратить время на отношения, Кудрявцева решительно опровергла слухи о расставании. Ведущая подчеркнула, что привыкла к негативным комментариям и не собирается поддаваться на провокации.

"Я задумывалась: а что будет, если просто замолчать? Если быть нейтральной и не иметь собственного мнения? Но мне это не подходит", — задалась риторическим вопросом знаменитость.

Лера также призвала хейтеров не вмешиваться в ее жизнь и не комментировать сложившуюся ситуацию. "Мне абсолютно все равно на ваш детский хейт", — добавила она.

Кудрявцева уверена, что настоящая любовь требует терпения и понимания. Она готова бороться за свои отношения и надеется на лучшее будущее для своей семьи.

Шоу-бизнес в Telegram

15 апреля 2025, 21:25
Лера Кудрявцева. Фото: Феликс Грозданов
Общественная служба новостей✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Костенко на сносях, а Кудрявцева в гипсе: как звезды отметили День влюбленных

Скриншот: соцсети
Скриншот: соцсети
Наталья Подольская. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Алина Загитова. Фото: t.me/azagitova_official/1591

По теме

Поклонники разнесли голосившую о помощи Кудрявцеву

Лера Кудрявцева взвыла от отчаяния в соцсетях
Валерия Львовна Кудрявцева

Валерия Львовна Кудрявцева телеведущая

Седокова после смерти бывшего мужа публично призналась в чувствах к молодому актеру

Седокова после смерти бывшего мужа публично призналась в чувствах к молодому актеру
Анна Седокова рассказала о возвращении к светской жизни. Певица сделала заявление на премии "VOICE: Главные лица". Мероприятие прошло в столичном Доме музыки, и Седокова, несмотря на свои внутренние переживания, решила принять участие.

18-летний сын Булановой угодил в серьезную передрягу: Драка и преследование

18-летний сын Булановой угодил в серьезную передрягу: Драка и преследование
Сын популярной певицы Татьяны Булановой стал участником неприятного инцидента. 18-летний Никита, который только начинает свою музыкальную карьеру под псевдонимом Bulanow, столкнулся с назойливым поклонником.

Обнародованы первые слова внезапно появившегося в Сети Ефремова

Обнародованы первые слова внезапно появившегося в Сети Ефремова
После выхода из колонии Михаил Ефремов завел аккаунт в Телеграме. Это стало заметным событием в его жизни, поскольку артист только начинает адаптироваться в нормальной среде. На данный момент номер артиста, который использовался до заключения, появился в мессенджере с отметкой "онлайн".

Пережившая жуткую травлю Загитова вынесла нападавшим последнее предупреждение

Пережившая жуткую травлю Загитова вынесла нападавшим последнее предупреждение
Олимпийская чемпионка Алина Загитова вновь оказалась в центре внимания. На этот раз не только благодаря своим спортивным достижениям. Фигуристка столкнулась с волной критики в социальных сетях, где недовольные поклонники не стеснялись выражать свое мнение о ее внешнем виде и стилевых выборах.

Нюша откровенно рассказала о своей личной жизни после развода: Потеряны смыслы

Нюша откровенно рассказала о своей личной жизни после развода: Потеряны смыслы
Певица Нюша в прошлом году развелась с Игорем Сивовым. В интервью журналистам певица Нюша откровенно рассказала о своей личной жизни, подчеркнув, что после разрыва отношений с предпринимателем Игорем Сивовым еще не нашла новую любовь.

Выбор читателей

15/04ВтрПриплыли муж-иноагент выставил Пугачеву прямо в день ее рождения 14/04ПндСамочувствие заболевшего Петросяна значительно ухудшилось 15/04ВтрСтало известно о состоянии находящегося в коме Тиграна Кеосаяна: возможна трансплантация сердца 14/04ПндВозмущенный сын поставил на место зарвавшуюся Собчак: Запомни раз и навсегда 14/04ПндСамбурскую сбили на пешеходном переходе в центре Москвы 14/04ПндКороль Карл впервые заговорил о том, сколько ему осталось жить