Дайнеко раскрыла подробности предстоящей свадьбы: Никаких традиций

Виктория Дайнеко поделилась любопытными подробностями подготовки к своей предстоящей свадьбе.

На светской премии "Voice: главные лица", проходившей в Московском международном Доме музыки, Вика появилась в компании своего будущего мужа, Берке Овезова. Пара выглядела счастливо и расслабленно, что не могло не привлечь внимание журналистов и поклонников.

На красной дорожке корреспонденты сразу же поинтересовались у Виктории о подготовке к свадьбе. Певица принялась охотно делиться своими планами.

По ее словам, подготовка к торжеству — это увлекательный процесс, особенно когда речь идет о создании свадебного платья. Вика отметила, что она работает с одним из лучших российских дизайнеров, с которым давно знакома. "Платье шьем, самое главное ведь это платье", — подчеркнула она.

Когда журналисты спросили о стиле наряда, Дайнеко заявила, что это будет просто красивое платье для их вечеринки. "Каким оно будет — узнаете, когда все будет готово", — добавила она с загадочной улыбкой.

Вопрос о стоимости свадьбы также не остался без внимания. Вика согласилась с мнением своей коллеги Ксении Бородиной о том, что организация свадьбы может быть дорогой, но отметила, что все зависит от масштабов мероприятия. "Мы не будем весь мир собирать, а зачем? Будут самые близкие, друзья", — сказала певица.

Что касается свадебных традиций, то Виктория уверенно заявила, что на их празднике не будет никаких устоявшихся обычаев. "Ноль традиций! Ну, кроме тортика", — подытожила она.