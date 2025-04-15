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Вторник 15 апреля

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Дайнеко раскрыла подробности предстоящей свадьбы: Никаких традиций

Дайнеко раскрыла подробности предстоящей свадьбы: Никаких традиций
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Виктория Дайнеко поделилась любопытными подробностями подготовки к своей предстоящей свадьбе.

На светской премии "Voice: главные лица", проходившей в Московском международном Доме музыки, Вика появилась в компании своего будущего мужа, Берке Овезова. Пара выглядела счастливо и расслабленно, что не могло не привлечь внимание журналистов и поклонников.

На красной дорожке корреспонденты сразу же поинтересовались у Виктории о подготовке к свадьбе. Певица принялась охотно делиться своими планами.

По ее словам, подготовка к торжеству — это увлекательный процесс, особенно когда речь идет о создании свадебного платья. Вика отметила, что она работает с одним из лучших российских дизайнеров, с которым давно знакома. "Платье шьем, самое главное ведь это платье", — подчеркнула она.

Виктория Дайнеко. Фото: соцсети

Когда журналисты спросили о стиле наряда, Дайнеко заявила, что это будет просто красивое платье для их вечеринки. "Каким оно будет — узнаете, когда все будет готово", — добавила она с загадочной улыбкой.

Вопрос о стоимости свадьбы также не остался без внимания. Вика согласилась с мнением своей коллеги Ксении Бородиной о том, что организация свадьбы может быть дорогой, но отметила, что все зависит от масштабов мероприятия. "Мы не будем весь мир собирать, а зачем? Будут самые близкие, друзья", — сказала певица.

Что касается свадебных традиций, то Виктория уверенно заявила, что на их празднике не будет никаких устоявшихся обычаев. "Ноль традиций! Ну, кроме тортика", — подытожила она.

Шоу-бизнес в Telegram

15 апреля 2025, 22:15
Виктория Боня. Фото: соцсети
MK.ru✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Кто развлекал Вику Дайнеко на юбилее вместо мужа

Виктория блистала на вечеринке в прозрачном платье.
"Цифра 30 меня вообще не пугает, – отмахнулась Дайнеко. – Я не считаю, что это какой-то важный рубеж в жизни".
Певица и ее бессменный продюсер Игорь Матвиенко.
На праздник к юбилярше пришла ее верная подруга, актриса Валерия Коженикова.
По словам виновницы торжества, у ее вечеринки не было сценария. "Мы общались, обменивались новостями, пели в караоке", – перечислила артистка.
Виктория Дайнеко и ее коллега по цеху Юлия Паршута.
На огонек к юбилярше заглянул и Марк Тишман.
"Один из самых приятных моментов – разбор подарков дома. Могу сказать, что друзья учли все мои пожелания", – поделилась радостью довольная именинница.
Любимица звездных модниц, модельер Анастасия Задорина.
У стройной и фигуристой Юлии Паршуты платье хоть и не прозрачное, но тоже очень смелое.
Тишман трогательно поздравил подругу с Днем рождения.
Юбилей Дайнеко посетили солистки группы "Фабрика" Саша Попова и Александра Савельева.
Именинница и ее гости веселились до упаду.
Была на вечеринке и певица Саша Балакирева.
Так как Дайнеко – аллергик, торт для нее сделали без глютена.
"Самый лучший мой День Рождения за все эти чудесные 30 лет! Не устану благодарить всех и каждого!" – написала в соцсетях после праздника Вика.

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