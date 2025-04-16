Звездный стилист Зверев лишил своего сына квартиры: ночует в сарае на старом матрасе

Сын Сергея Зверева подал иск в суд.

В семье известного стилиста и телеведущего Сергея Зверева разгорается серьезный конфликт. Его приемный сын, Сергей Зверев-младший, намерен обратиться в судебные органы с иском, требуя выплатить ему 25 миллионов рублей. В качестве причины своего решения молодой человек называет негативные последствия, пережитые в детстве, и упущенные возможности для самореализации.

История взаимоотношений между отцом и сыном началась много лет назад, когда Сергей Зверев принял решение усыновить мальчика из детского дома и дать ему свою фамилию. Однако, как это часто случается, реальность оказалась далека от ожидаемого идеала. Со временем в их отношениях стали возникать разногласия и недопонимания, которые в конечном итоге привели к полному прекращению общения.

Зверев-младший отмечает, что ему уже 31 год, и он до сих пор не смог найти свое место в жизни. После развода с супругой у него возникли трудности с трудоустройством, и в своих неудачах он винит приемного отца. По словам молодого человека, Зверев-старший не обеспечил ему нормального детства и лишил возможности получить жилье от государства, которое полагается выпускникам детских домов.

Во время своего выступления в программе "Пусть говорят" Зверев-младший рассказал, что пришел за помощью, потому что ему надоело терпеть и жить в неопределенности. Он заявил о своем намерении отсудить 20 миллионов рублей за квартиру и 5 миллионов рублей в качестве компенсации за испорченное детство.

Молодой человек поделился, что в его воображении рисуется образ отца, который гуляет с ребенком, обучает его полезным навыкам, водит в спортивные секции и кинотеатры. Вместо этого, по его словам, он был окружен лишь светской жизнью, показами мод и фотосъемками. Зверев-младший признался, что иногда ему кажется, что ему было бы лучше остаться в детском доме, где он мог бы получить собственную квартиру.

Жизненная ситуация сына стилиста сложилась крайне неблагоприятно после развода с женой. Он рассказал, что на протяжении года ему приходилось буквально бомжевать: он ночевал в автомобиле, питаясь продуктами быстрого приготовления. Затем, чтобы хоть как-то выжить, он вынужден был переехать в сарай, где он готовил пищу на костре. Мылся молодой человек в реке, а спал на старом найденном матрасе.

Сергей Зверев-старший в свою очередь, год назад поделился с журналистами причинами отдаления от сына. Он сообщил, что обижен на наследника за то, что тот за определенную плату рассказывает о его личной жизни в прессе и не проявляет стремления к трудоустройству.

Также он обиделся на то, что сын не навестил его, когда он находился в больнице после операции по удалению аппендицита. Он также упомянул, что предлагал сыну работу на телевидении, однако тот предпочел жить самостоятельно в Коломне, работая администратором в гостинице и диджеем в ночном клубе.

Конфликт между приемным отцом и сыном достиг критической точки. Исход судебного разбирательства, и то, смогут ли они примириться и восстановить взаимопонимание, покажет только время.