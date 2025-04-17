Орбакайте вместе с Галкиным выступила на корпоративе у украинских бизнесменов

Кристина Орбакайте соглашается на любые выступления.

Кристина Орбакайте выступила на частном мероприятии в Праге, организованном для украинских бизнесменов. Компанию певице составили Максим Галкин*, признанный иностранным агентом, и Гарик Кричевский, украинский певец с проукраинской позицией.

По информации СМИ, корпоратив проходил во второй половине марта в одном из роскошных заведений чешской столицы. Мероприятие было организовано по случаю дня рождения ребенка владельца, а в качестве развлекательной программы бизнесмены из Украины пригласили Галкина* и Орбакайте. Сообщается, что украинская публика благодарила комика за выступление и в целом тепло приняла выступающих.

Для Кристины Орбакайте, у которой, по имеющейся информации, наблюдаются проблемы с концертной деятельностью в США, выступление на этом мероприятии могло стать способом заработка. После неудачной попытки вернуться на российскую сцену, которая вызвала критику и отъезд из страны, Орбакайте, возможно, ищет возможности для выступлений за рубежом.

Напомним, недавно стало известно, что Орбакайте все чаще выступает на разогреве у Максима Галкина*, поскольку сама она почти не пользуется спросом за рубежом. Певица даже вынуждена была снизить цену на свои выступления в два раза.

*признан в России иностранным агентом.