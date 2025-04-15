Седокова после смерти бывшего мужа публично призналась в чувствах к молодому актеру

Анна Седокова рассказала о возвращении к светской жизни. Певица сделала заявление на премии "VOICE: Главные лица".

Мероприятие прошло в столичном Доме музыки, и Седокова, несмотря на свои внутренние переживания, решила принять участие. Она призналась, что долго сомневалась, стоит ли выходить в свет после трагической потери Яниса Тиммы, с которым ее связывали теплые отношения.

"Я до сих пор не чувствую себя комфортно в больших компаниях, — призналась Анна. — Интервью и публичные выступления стали для меня настоящим испытанием. Однако эта премия организована моим близким другом, который всегда поддерживал меня в трудные времена. Я решила, что важно быть рядом с ним и поддержать его в этот момент".

На красной дорожке Седокова выглядела великолепно и покорила присутствующих не только своим образом, но и искренностью. Певица не упустила возможности пообщаться с другими участниками мероприятия. Особенно ее впечатлил 23-летний актер Марк Эдельштейн, которого она назвала "русским Тимоти Шаламе".

"Он очень милый! У него такая непосредственность и обаяние, что невозможно не обратить на него внимание", — призналась в чувствах к молодому артисту Седокова.

Певица отметила, что общение с Марком оставило у нее самые приятные впечатления. В его компании она почувствовала легкость и радость, которые так необходимы после пережитых трудностей.