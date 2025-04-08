Александр Овечкин уже успел отпраздновать свое достижение.

6 апреля 2025 года Александр Овечкин вошел в историю мирового хоккея, став автором гола, который принес ему звание нового рекордсмена. Поток поздравлений обрушился на спортсмена, а на лед к нему вышел легендарный Уэйн Гретцки, чей рекорд теперь принадлежит российскому игроку. "Русские, мы сделали это", — торжественно провозгласил Овечкин, выразив благодарность болельщикам, своим партнерам по команде и семье.

Анастасия Шубская, супруга Александра, в программе "МАЛАХОВ" призналась, что они до сих пор не могут поверить в свершившееся событие. Торжества продолжались всю ночь, и соцсети наполнились фотографиями с вечеринки. Спортивные звезды и знаменитости шоу-бизнеса присоединились к поздравлениям великого хоккеиста. Тем не менее, оказалось, что не все разделяли всеобщий восторг.

Неожиданной новостью стало заявление Андрея Малахова в рамках своего шоу: "Павел Буре даже отказался от комментариев. Говорит, за 10 миллионов рублей дам", — сообщил телеведущий. Причины такой язвительной реакции остались неизвестными, однако сам факт отказа вызвал удивление среди многих.

Однако эти события не смогли существенно омрачить успех Овечкина. В этот знаменательный момент рядом с ним была его мать, Татьяна Николаевна, двукратная олимпийская чемпионка, которая специально прибыла из России. Когда ее спросили, почему она не переезжает к сыну в США, Татьяна Николаевна ответила просто: "что мне там делать? Мне тут все нравится".

Перед Александром Овечкиным открываются новые горизонты, включая возможное возвращение в московское "Динамо". Этот исторический момент навсегда останется в сердцах поклонников, а фраза "Русские, мы сделали это!" станет символом его великой победы.