Родственники смертельно больного короля Карла III находятся в повышенной готовности

Карл III борется с онкологическим заболеванием.

Недавно завершилось четырехдневное путешествие Карла III и королевы Камиллы в Италию, которое прошло спокойно, согласно британским источникам. Тем не менее, некоторые подробности, касающиеся трудностей, возникающих у монарха во время официальных поездок, становятся известны общественности далеко не сразу.

Так, например, ранее сообщалось, что в ходе визита в Австралию и Новую Зеландию больного онкологией короля сопровождал медицинский персонал, и внешне монарх выглядел нездоровым. Насколько тяжелыми были условия пребывания в Италии — пока неизвестно, однако диагноз и плотный график встреч позволяют предположить, что нагрузка была значительной.

Особенно беспокоит окружение Карла III его нежелание снижать интенсивность рабочих обязательств даже вопреки рекомендациям медиков и советам семьи. По словам супруги Камиллы, король искренне увлечен своей деятельностью, стремясь посвятить ей максимум усилий, несмотря на болезнь. Хотя сама Камилла восхищается такой самоотверженностью мужа, она признает наличие рисков.

Известно, что ближайшие родственники монарха неоднократно призывали его снизить темп жизни, ведь помимо супругов-королей существуют другие члены династии, способные исполнять обязанности представителей британской короны. Это включает и дочерей бывшего наследника престола, герцога Йоркского, принцесс Евгению и Беатрис, хотя, возможно, сами девушки предпочли бы остаться вне активной политической деятельности, сосредоточившись на семейных обязанностях.

Параллельно звучат слухи от иностранных журналистов о том, что наследник трона, принц Уильям, находится в состоянии постоянной готовности принять престол досрочно. Причиной тому стали проблемы со здоровьем отца, вынудившие семью признать серьезность ситуации. Несмотря на надежду на полное восстановление здоровья Карла III, официальные лица вынуждены учитывать вероятность скорого изменения династической линии.

Важно отметить, что король уже сталкивался с необходимостью срочной медицинской помощи, связанной с лечением онкологического заболевания. После последнего инцидента представители дворца подтвердили, что медицинская бригада активно участвует в поддержании состояния здоровья монарха. Сам же Чарльз открыто готовит сына Уильяма к возможному восшествию на престол в любое время.