У Пугачевой и Галкина* закончились деньги на содержание замка в Грязи

Дом звездной пары никто не хочет покупать.

Похоже, знаменитый замок Аллы Пугачевой и иноагента Максима Галкина* в деревне Грязь совсем опустел. Еще недавно ходили слухи, что там хоть какой-то персонал оставался, присматривал за домом. Но теперь, как сообщают СМИ, в особняке нет даже охраны. Сократили всех, кто следил за порядком в некогда кипящем жизнью особняке.

Соседи звезд, местные жители Грязи, выдвигают свою версию – мол, у звездной пары, видимо, закончились деньги на содержание этого огромного дома, особенно учитывая, что сами они там и не живут вовсе.

По словам тех же соседей, началось все с малого – сначала горничная осталась без зарплаты. Потом уволили уборщицу и садовника. Охранники держались дольше всех, но и их, в конце концов, настигло сокращение. Вот так, постепенно, замок и лишился всех, кто за ним присматривал.

Теперь, говорят местные, порядок в замке никто не поддерживает. Безопасность обеспечивают только камеры видеонаблюдения, которые остались на заборе. Ну, хоть что-то.

Интересно, что зимой в замке вроде бы затеяли какой-то ремонт. Соседи замечали, как к дому подвозили стройматериалы. Кто-то даже предположил, что, мол, покупатель нашелся, замок готовят к продаже. Но то ли покупатель передумал, то ли еще что случилось, только ремонт как-то быстро заглох.

По словам местной жительницы, сейчас никакого ремонта нет и рабочих не видно. Таким образом, по всей видимости, роскошный замок остался без хозяев и оказался заброшенным и никому ненужным.

