Леонид Агутин сделал заявление об алкоголизме

Леонид Агутин рассказал, как музыканты создают себе настроение на сцене.

Леонид Агутин, известный музыкант и композитор, приоткрыл завесу над одной из грустных сторон музыкальной профессии и сделал заявление об алкоголизме. Оказывается, причина в пагубной привычки кроется прямо в самой сути работы музыканта, выходящего на сцену.

Агутин объяснил, что во время концертов музыканты просто обязаны "вырабатывать фермент удовольствия". Нужно же публику зажечь, энергией поделиться, да и самому получить драйв от выступления! Вот только, по словам Леонида, музыканты к этому самому "ферменту удовольствия" очень быстро "подсаживаются". А дальше – как по накатанной.

В поисках тех же самых ярких ощущений, эйфории и кайфа, музыканты, как объясняет Агутин, начинают прибегать к алкоголю. Алкоголь, увы, создает обманчивую "иллюзию гармонии, удовлетворения жизнью и счастья". Вроде как выпил – и снова на сцене, только уже не по-настоящему, а так, под градусом, зато "с огоньком".

Леонид честно признается, что случаи, когда музыканты выходят на сцену "слегка подшофе" – не такая уж и редкость. Но сам он, как человек серьезный и ответственный, с такими "любителями горячительного" предпочитает дел не иметь.

"До слез, но приходится расставаться, потому что мы взрослые люди", – говорит Агутин.

Тут уж ничего не попишешь – профессионализм прежде всего. И, к сожалению, история знает немало печальных примеров.

Агутин с горечью вспоминает, что среди тех музыкантов, с которыми он начинал свой творческий путь много лет назад, очень многие не смогли справиться с "зеленым змием". Некоторые, как с грустью констатирует Леонид, уже и ушли из жизни. "Самых первых уже нет. Не смогли с этим совладать", – делится печальной статистикой Агутин.