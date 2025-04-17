"Картина меняется": беглая Пугачева публично обратилась к своим врагам

После событий 24 февраля 2022 года Алла Пугачева вместе с детьми Лизой и Гарри из аэропорта бизнес-авиации "Внуково-3" частным бортом улетела на Землю Обетованную. У Народной артистки Советского Союза есть израильское гражданство. И на Родине она после этого была лишь пару раз.

76-й день рождения беглая жена иностранного агента отмечала на Кипре. Поскольку расстояние между Лимасолом, где живет теперь Примадонна, и Афинами составляет всего 566 километров по прямой, то день рождения Народная артистка СССР отметила в греческом стиле – в греческом ресторане, с греческой еду и под греческие же танцы.

"Это была замечательно, круто, – говорит Пугачева. – Спасибо многочисленным друзьям, которые приехали ко мне, спасибо греческим артистам и музыкантам, которые сделали этот праздник просто незабываемым!"

Отдельно живущая за границей Алла Борисовна поблагодарила многочисленных недругов.

"Спасибо всем моим врагам – вы мне позволяете жизнь разукрасить разными красками, а ведь я внутри – художник, – заявила жена иностранного агента на своей странице в запрещенной в России социальной сети. – И эта картина меняется постоянно, и мне очень интересно, как жизнь ее дальше нарисует".

Стоит заметить, что в Пугачева в этот раз обошлась без оскорблений в адрес россиян, не называла никого "хамами", "холопами" и "рабами". Даже непривычно, если честно.