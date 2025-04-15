Появились новые данные о принципиальном конфликте Лолиты и Киркорова

Лолита Милявская высказалась о своем конфликте с Филиппом Киркоровым.

На недавней светской премии в Московском международном Доме музыки артистка сообщила, что между ними все улажено.

Певица даже назвала Киркорова своей "семьей". Это заявление стало неожиданным для многих, учитывая бурные события, предшествовавшие их примирению.

Лолита отметила, что их отношения можно сравнить с обычной семьей, где случаются как ссоры, так и примирения. "Мы обнялись и поцеловались. Нельзя думать, что в шоу-бизнесе все так однозначно. У нас не бывает длительных конфликтов", — подчеркнула певица.

По ее словам, в их жизни присутствуют такие же эмоциональные взлеты и падения, как и у людей других профессий. Стоит отметить, что конфликт между Лолитой и поп-королем разгорелся после их участия в скандальной вечеринке Насти Ивлеевой, которая привлекла внимание общественности своими откровенными нарядами и провокационной атмосферой. Этот инцидент вызвал негативную реакцию со стороны зрителей и критиков, что в дальнейшем привело к массовым отменам выступлений Лолиты.

Несмотря на эти трудности, певица уверена, что их дружба выдержит любые испытания. Милявская также рассказала о том, как артисты смогли преодолеть разногласия. "Мы можем поругаться, но это не значит, что мы перестанем общаться. Мы как обычные люди — у нас есть свои чувства и эмоции", — сообщила она журналистам. Лолита добавила, что даже мелкие недоразумения не могут разрушить их крепкую связь.