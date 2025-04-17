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Четверг 17 апреля

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Вынужданная пойти на жертвы Водонаева потратила миллионы на лечение

Вынужданная пойти на жертвы Водонаева потратила миллионы на лечение
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Алена Водонаева поделилась с подписчиками шокирующей информацией о стоимости своей идеальной улыбки.

За три года лечения зубов знаменитость потратила колоссальные 6 миллионов рублей. В своем блоге Алена опубликовала чек, подтверждающий эти расходы, и рассказала о том, как долго шла к желаемому результату.

По словам Водонаевой, первое посещение стоматолога состоялось в марте 2022 года, а завершение всех процедур произошло только в апреле 2025 года. "Сегодня мы поставили точку в этой долгой работе. Это мой счет за три года. Почти шесть миллионов рублей", — написала она.

Алена Водонаева. Фото: соцсети

Алена долго боролась с неправильным прикусом, что требовало регулярных визитов к врачу и строгого соблюдения рекомендаций специалистов. Блогерша отметила, что ей пришлось пойти на жертвы и отказаться от твердой пищи, что стало настоящим испытанием. "Я успела сильно соскучиться по мясу", — призналась она.

Эта история выглядит еще любопытнее на фоне недавнего инцидента, когда Алена оказалась в больнице после использования тепловой пушки. У нее возникли проблемы с дыханием, и звезда реалити провела несколько часов в клинике, прежде чем вернуться домой.

Шоу-бизнес в Telegram

17 апреля 2025, 20:35
Алена Водонаева. Фото: соцсети
Соцсети✓ Надежный источник

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