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Четверг 17 апреля

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Обнаруженный у Киркорова огромный камень вызвал настоящий переполох

Обнаруженный у Киркорова огромный камень вызвал настоящий переполох
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На недавней премии журнала Moda Topical "Прорыв года" Филипп Киркоров оказался в центре внимания благодаря своему яркому образу и впечатляющему аксессуару.

Артист вышел на красную дорожку в стильном пиджаке с воланами, белой рубашке и бабочке розового цвета. Однако обнаруженный у певца светскими обозревателями крупный розовый бриллиант, сопоставимый с размером перепелиного яйца, стал настоящей сенсацией вечера.

Это драгоценное украшение привлекло внимание не только поклонников, но и журналистов, которые сразу начали задаваться вопросом о его подлинности. Спутница Киркорова не упустила возможности подчеркнуть уникальность камня.

"Это розовый бриллиант, кстати", — отметила Виктория Шелягова.

Филипп Киркоров. Фото: Феликс Грозданов

Внимание к этому камню было вполне оправданным, ведь розовые бриллианты — это крайне редкое явление в мире ювелирных изделий. Они ценятся не только за свою красоту, но и за эксклюзивность, что делает их настоящими объектами коллекционирования. Однако журналисты не могли удержаться от вопросов о том, действительно ли этот камень настоящий. На что Филипп ответил с легкой иронией: "Конечно, он не поддельный. Какой глупый вопрос! Я не столь богат, чтобы покупать дешевые вещи".

Филипп Киркоров всегда был известен своим экстравагантным стилем и любовью к роскоши. Ранее он также делился новыми приобретениями. Например, хвастался часами Rolex, выпущенными в честь 80-летия Победы.

Шоу-бизнес в Telegram

17 апреля 2025, 18:59
Филипп Киркоров. Фото: Феликс Грозданов
7 дней✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Прощайте, капитан эстрады: в гроб к Киркорову положили дорогую его сердцу вещь

Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру

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