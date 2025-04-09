Появились данные о сносе 150-милионного особняка Пугачевой: Глаза закрывали на многое

Дом Аллы Пугачевой, расположенный на живописном берегу Истринского водохранилища, может быть снесен.

Этот роскошный особняк, оцененный в 150 миллионов рублей, стал поводом для обсуждений из-за проблем с продажей и юридическими рисками, связанными с его расположением. Несмотря на попытки продать недвижимость, потенциальные покупатели проявляют осторожность и не спешат с приобретением.

Дача Пугачевой в Подмосковье занимает внушительную площадь в 1000 квадратных метров и включает в себя бассейн и гараж на три автомобиля. Ранее певица передала особняк своему внуку Никите Преснякову, однако он также покинул Россию и теперь Примадонна пытается продать это жилье.

Первоначальная цена на дом составляла 225 миллионов рублей, но в результате отсутствия интереса со стороны покупателей она была снижена до 132 миллионов. После проведенного ремонта стоимость увеличилась до 152 миллионов рублей, однако даже это не привлекло клиентов.

Риелтор Виктория Маркова объяснила, что одной из основных причин низкого интереса к объекту является отсутствие централизованной канализации. По ее словам, дом находится в водоохранной зоне, что создает дополнительные риски для его будущего.

"Особняк построен на территории водоохранной зоны. И потенциальные покупатели понимают: его просто могут снести. Пока хозяйкой здесь была Пугачева, из уважения к ней глаза закрывали на многое. Но сейчас ситуация иная", — подчеркнула специалист.

Напомним, Алла Пугачева покинула Россию в 2022 году и столкнулась с негативной реакцией общественности. Ее поддержка мужа, признанного иноагентом, а также некоторые высказывания привели к тому, что певицу стали называть предательницей.