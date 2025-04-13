Алла Пугачева в этом году отметила свое 76-летие.

Жители поселка Грязь, что в Подмосковье, стали намного счастливее после того, как Алла Пугачева покинула Россию, а точнее их населенный пункт. Как выяснилось, близкое расположение к их домам роскошного поместья, являвшегося резиденцией знаменитой певицы, доставляло им ряд неудобств. Особенно остро дискомфорт ощущался в период празднования дня рождения исполнительницы.

Со слов местных обитателей, в дни торжеств перемещение по деревне становилось крайне затруднительным из-за большого скопления автотранспорта. Аналогичная ситуация повышенного спроса наблюдалась и в магазине цветов, находящемся неподалеку от замка. Со слов продавца, в эти дни цветочную продукцию покупали в значительных объемах, не смотря на цену. В день рождения Аллы Борисовны доход торговой точки мог достигать размера месячной выручки.

Продавщица цветочного магазина рассказала журналистам, что в дни рождения Аллы Пугачевой в поселке творилось нечто невообразимое.

"Что тут творилось, когда у Аллы был день рождения, сказать страшно. Полно машин больших, вся дорога заставлена. Цветов накупали много. Она особенно любит желтые, но брали, конечно, не только их", – поделилась женщина.

В день 70-летия певицы коллеги по сцене и почитатели ее таланта прибывали на автомобилях представительского класса и микроавтобусах, образуя очередь, чтобы лично поздравить ее. Юбилейный банкет в честь Пугачевой в тот раз был организован в одном из ресторанных заведений Рублевского шоссе. Среди приглашенных присутствовали Филипп Киркоров, Николай Басков, Никас Сафронов, Дмитрий Медведев, Валентина Матвиенко, а также многие другие известные персоны.

В текущем году, тринадцатого апреля, Алла Пугачева отмечает 76-летие. Предполагается, что на этот раз торжество пройдет в более уединенной атмосфере, в семейном кругу на Кипре, где она на данный момент проживает совместно с супругом и детьми.

За пределами России Пугачева ведет жизненный уклад обыкновенной домохозяйки. Указывается, что ее супруг часто отлучается из дома по причине гастрольных поездок, необходимых для получения дохода. Отмечается, что пенсионерка, испытывая тоску, ведет закрытый образ жизни, проводя время в магазинах и кафетериях.

Недавно Аллу Борисовну заметили во время прогулки по Лимассольской набережной. Подчеркивается, что внешний вид артистки не свидетельствовал о ее позитивном настроении, и, кроме того, она проявила невежливость в общении с представительницей СМИ, осуществлявшей видеосъемку.

