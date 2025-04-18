Даня Милохин мог сыграть главную роль в оскароносной "Аноре"

Режиссер нашумевшей картины вдохновился российским тиктокером.

Стало известно, что эпатажный тиктокер Даня Милохин мог исполнить главную мужскую роль в нашумевшей американской картине "Анора", которая недавно была отмечена престижной премией "Оскар" за "Лучший оригинальный сценарий". В фильме также приняли участие известные российские актеры.

По словам Марка Эйдельштейна, сыгравшего в "Аноре" роль отпрыска богатого российского семейства, Шон Бейкер, работая над сценарием, случайно наткнулся на видео Милохина на YouTube. Вдохновившись увиденным, режиссер решил, что именно такой типаж идеально подойдет на роль молодого человека, в которого влюбляется главная героиня фильма – стриптизерша из Бруклина.

Информацию о переговорах с Милохиным подтвердил и продюсер ленты, Ярослав Андреев. Однако, по каким-то причинам, роль Вани, влюбленного в стриптизершу Анору представителя "золотой молодежи" из России, в итоге сыграл американский актер с израильскими корнями, Майки Мэдисон.

Премьерный показ "Аноры" состоялся на Каннском кинофестивале во Франции в 2024 году. В центре сюжета – история любви между танцовщицей стриптиза Анорой, которую сыграла Майки Мэдисон, и Ваней, сыном влиятельных российских олигархов, роли которых исполнили Дарья Екамасова и Алексей Серебряков. Узнав о внезапном браке отпрыска, родители прибывают из Москвы в Нью-Йорк с целью расторгнуть этот союз, отправляя к молодоженам своего давнего знакомого Тороса (Карен Карагулян) и его помощников – Гарника (Ваче Товмасян) и Игоря (Юрий Борисов).

Кстати, Юра Борисов тоже оказался отмечен знаменитой кинопремией. Правда обладателем заветной фигурки за фильм "Анора" не стал.

