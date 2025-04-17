Алена Апина публично плюнула в своих коллег

Алена Апина научилась игнорировать чужое мнение.

Певица Алена Апина, известная своей прямотой и уверенностью, вновь доказала, что чужое мнение для нее – пустой звук и буквально плюнула во всех коллег по шоу-бизнесу, которые ей завидуют. Об этом артистка откровенно заявила в интервью журналистам.

Артистка заявила, что сравнивать свои достижения с чьими-то еще – удел слабых духом. А Алена Апина явно не из таких. Она всегда шла своим путем, покоряя вершины и радуя поклонников хитами, не оглядываясь по сторонам.

"Не знаю, завидовал ли кто-то. Что говорят за спиной, никогда не интересовало. Это их личные проблемы: косые взгляды, взгляды в спину. Мне говорят только хорошее, я слышу только хорошее", — с фирменной иронией прокомментировала Апина, давая понять, что не собирается тратить энергию на домыслы и пересуды.

Подобная уверенность в себе, очевидно, проявляется у Алены Апиной во всем. Не так давно певица эпатажно появилась на одном из фестивалей в откровенном наряде, вызвавшем неоднозначную реакцию публики. На вопрос о столь смелом выборе, Апина ответила свойственной ей непосредственностью и философией "здесь и сейчас": "Если не сейчас, то когда?".

Похоже, Алена Апина научилась жить в гармонии с собой и своими желаниями, полностью игнорируя шепот за спиной и предполагаемую зависть менее уверенных в себе коллег. И, судя по ее цветущему виду и неугасающей популярности, такая стратегия работает безупречно.

