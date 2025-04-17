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Четверг 17 апреля

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Алена Апина публично плюнула в своих коллег

Алена Апина публично плюнула в своих коллег
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Алена Апина научилась игнорировать чужое мнение.

Певица Алена Апина, известная своей прямотой и уверенностью, вновь доказала, что чужое мнение для нее – пустой звук и буквально плюнула во всех коллег по шоу-бизнесу, которые ей завидуют. Об этом артистка откровенно заявила в интервью журналистам.

Артистка заявила, что сравнивать свои достижения с чьими-то еще – удел слабых духом. А Алена Апина явно не из таких. Она всегда шла своим путем, покоряя вершины и радуя поклонников хитами, не оглядываясь по сторонам.

"Не знаю, завидовал ли кто-то. Что говорят за спиной, никогда не интересовало. Это их личные проблемы: косые взгляды, взгляды в спину. Мне говорят только хорошее, я слышу только хорошее", — с фирменной иронией прокомментировала Апина, давая понять, что не собирается тратить энергию на домыслы и пересуды.

Подобная уверенность в себе, очевидно, проявляется у Алены Апиной во всем. Не так давно певица эпатажно появилась на одном из фестивалей в откровенном наряде, вызвавшем неоднозначную реакцию публики. На вопрос о столь смелом выборе, Апина ответила свойственной ей непосредственностью и философией "здесь и сейчас": "Если не сейчас, то когда?".

Похоже, Алена Апина научилась жить в гармонии с собой и своими желаниями, полностью игнорируя шепот за спиной и предполагаемую зависть менее уверенных в себе коллег. И, судя по ее цветущему виду и неугасающей популярности, такая стратегия работает безупречно.

Шоу-бизнес в Telegram

17 апреля 2025, 09:15
Алена Апина. Фото: программа "Судьба человека"
"Пятый канал"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Новый имидж Алены Апиной ошеломил публику

Алена Апина стала солисткой "Комбинации" в 1988 году.
Продюсером группы был Александр Шишинин.
У Апиной было весьма бурное прошлое.
Тем не менее, за артисткой закрепился образ романтической женщины.
Певица обладает завидной фигурой.
Алена потрясла фанатов, выпустив клип на песню "Близость", в котором предстала в провокационном образе.
Певица смело демонстрировала фигуру в одном белье.
Теперь Алена снимается в пикантных фотосессиях.
Клип на ее вторую новую песню "Девушка Бонда" оказался еще "горячее".
53-летняя Алена Апина готова к экспериментам.

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