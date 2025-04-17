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Среда 16 апреля

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Принц Гарри не знал о смертельном заболевании своего отца

Принц Гарри не знал о смертельном заболевании своего отца
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Гарри находится в полной изоляции от других членов семьи.

Многие пророчили, что во время своего визита в Великобританию принц Гарри непременно встретится с отцом. Однако на деле этого не произошло. Источники, близкие к герцогу Сассекскому, сообщают, что разлад между ним и королевской семьей по-прежнему сохраняется, а дистанция увеличивается.

По данным инсайдеров, в последнее время принц Гарри не имеет возможности поддерживать полноценное общение с королем Карлом III и другими членами семьи и не получает никакой информации, касающейся монархов. Сообщается, что принц даже не знал о борьбе своего родителя с онкологическим заболеванием. Кроме того, попытки герцога установить контакт с родственниками, включая принца Уильяма, не приносят результатов. Источники утверждают, что его на его звонки и сообщения никто не отвечает.

Американские СМИ, ссылаясь близкие к Гарри источники, описывают текущее состояние отношений между отцом и сыном как "натянутое", отмечая, что напряжение сохраняется в течение пяти лет, прошедших с момента отказа принца Гарри и Меган Маркл от исполнения обязанностей старших членов королевской семьи и их переезда в Калифорнию. Информаторы подчеркивают, что стремление принца Гарри восстановить контакт не находит отклика у членов королевской семьи.

Отмечается, что принц Гарри узнал о госпитализации короля 27 марта не от членов семьи, а из средств массовой информации. Таким образом, семейные разногласия в королевской семье сохраняются и, по-видимому, не скоро разрешатся. Тем временем состояние здоровья Чарльза внушает опасение другим членам его семьи, которые, по слухам, находятся в состоянии "полной готовности".

Шоу-бизнес в Telegram

17 апреля 2025, 00:23
Принц Гарри. Фото: Youtube / @FameUncovered-RU
People✓ Надежный источник

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