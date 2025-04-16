Певица Алсу появилась на премии в бриллиантах по цене квартиры в Москве

Алсу развелась больше, чем полгода назад.

Алсу появилась на красной дорожке в ослепительном образе. И дело тут не только в элегантном черном платье в пол, а в роскошных бриллиантах, которые, по оценкам, стоят как новенькая квартира в столице.

Для своего выхода в свет Алсу выбрала беспроигрышную классику – черное платье в пол, украшенное россыпью хрустальных камней. Сдержанно, элегантно и со вкусом. Но главную скрипку в этом образе играли, конечно, украшения. Журналисты тут же подсчитали – только одни серьги потянут примерно на 2 миллиона рублей. Образ дополнили бриллиантовый браслет и роскошное кольцо с весомым камнем. По информации из СМИ, весь этот бриллиантовый комплект мог обойтись Алсу примерно в 20 миллионов рублей.

Алсу в последнее время стала настоящей светской львицей – не пропускает почти ни одного значимого мероприятия. Как говорят, после развода с бизнесменом Яном Абрамовым артистка словно обрела второе дыхание. Стала больше работать, писать новые песни, выступать. И видимо, решила не ставить крест и на личной жизни.

Если еще несколько месяцев назад Алсу говорила, что ей совсем "не до романов", то сейчас признается – ходит на свидания. Правда, пока, по словам самой певицы, сердце ее остается свободным, несмотря на то, что слухи о ее новом возлюбленном уже кое-где проскакивали.