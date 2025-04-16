Гонорары страдающей из-за серьезной болезни Кадышевой взлетели до небес

На музыкальном горизонте России засияла звезда. Речь идет о новом витке популярности Надежды Кадышевой.

Певица, известная своим уникальным голосом и народными песнями, объявила о планах на стадионный тур, что стало настоящей сенсацией. На фоне слухов о ее здоровье и возможной болезни, артистка не только продолжает свою карьеру, но и активно расширяет горизонты, выходя на большие площадки.

Недавние сообщения о том, что гонорары Кадышевой взлетели до небес (до 10 миллионов рублей за концерт), вызвали бурные обсуждения. Однако, как выяснили журналисты, эти данные не совсем точны.

На сегодняшний день гонорар Надежды колеблется от 3 до 5 миллионов рублей за выступление на частных мероприятиях. Это вполне адекватная сумма для артистки, которая переживает пик популярности.

Продюсер Илья Саглиани отметил, что народная музыка сейчас на подъеме, и Кадышева — одна из тех, кто активно популяризирует этот жанр. "Народная песня вышла в жанр популярной музыки", — сказал эксперт.

По его словам, корпоративные выступления артистки стоят от 3 до 5 миллионов рублей в зависимости от условий. Однако если речь идет о стадионных концертах, доходы могут значительно вырасти.

Стадионный уровень — это совершенно другой масштаб. Концерты в таких местах, как Казань и Санкт-Петербург, могут собрать десятки тысяч зрителей. Цены на билеты начинаются от 3 тысяч рублей, что делает их доступными для широкой аудитории. С учетом растущего интереса к творчеству Кадышевой, можно ожидать, что ее гонорары на стадионах будут значительно выше.