Попавшему в неприятности Харламову срочно потребовалась помощь медиков

Гарик Харламов попал в больницу после съемок нового шоу под рабочим названием "Караоке Club".

Во время записи программы случились неприятности, которые потребовали медицинского вмешательства. 44-летний артист столкнулся с неприятной ситуацией: в его ухе застрял микронаушник, используемый для связи с режиссером.

По информации от источника, Харламов пытался самостоятельно извлечь устройство, но не смог справиться с проблемой. В итоге, по настоянию своей жены, ему пришлось обратиться за помощью к врачам.

"Гарик исполнял песню во время съемок и также был членом жюри вместе с актрисой Катериной Ковальчук. После этого его срочно отвезли в больницу. Там, скорее всего, ему предстоит процедура по извлечению предмета из уха", — рассказал источник.

Стоит отметить, что Гарик обычно предпочитает не делиться подробностями своей личной жизни и проблемами со здоровьем. В прошлом году комик женился на Катерине Ковальчук, с которой познакомился во время работы над сериалом "Гусар".

Отношения пары сопровождались слухами о возможном расставании. Поговаривали, что Ковальчук могла найти нового партнера и даже отправиться в путешествие по Америке. Однако эти слухи не подтвердились. Сам Гарик остается верным своей супруге и продолжает поддерживать ее во всех начинаниях.

Катерина также не раскрывает многие детали их жизни, но делится некоторыми моментами. Например, она отметила, что ее муж внимательно следит за своим здоровьем и фигурой. "Он любит есть все и не ограничивает себя в еде, кроме куриных яиц из-за аллергии", — рассказала актриса.