Киркоров станет отцом в третий раз

Филипп Киркоров уже придумал имя будущему малышу.

Народный артист России Филипп Киркоров задумался о пополнении в семье. Артист в ближайшее время планирует стать отцом в третий раз. Как сообщают СМИ, певец поделился своими размышлениями о будущих детях и даже рассказал, какие имена он рассматривает.

Своего будущего сына Киркоров решил назвать именем Мирон. Также зовут наследника Стаса Костюшкина. Выбор имени для потенциальной дочери у Филиппа Киркорова также уже есть. Имя Виктория, как признался артист, является для него особенным и любимым, поскольку так звали его мать.

Следует упомянуть, что Филипп Киркоров – отец двоих детей, рожденных суррогатными матерями. Его старшая дочь, Алла-Виктория (родилась 26 ноября 2011 года), названа в честь Аллы Пугачевой и матери певца Виктории. Сын Мартин-Кристин (родился 29 июня 2012 года) является вторым ребенком артиста.

Дети Филиппа Киркорова, несмотря на публичность их отца, ведут относительно скрытный образ жизни. Известно, что Алла-Виктория активно занимается творчеством, посещает танцевальную студию и пробует себя в вокале. Мартин увлекается спортом, в частности, футболом. Дети часто сопровождают отца на светских мероприятиях и музыкальных шоу, однако Киркоров старается оградить их от излишнего внимания прессы.

В настоящее время неизвестно, находятся ли планы Филиппа Киркорова о третьем ребенке на какой-либо конкретной стадии. Однако, публичное заявление артиста свидетельствует о его серьезном намерении расширить свою семью и вновь испытать радость отцовства.