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Пятница 21 марта

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Прощайте, капитан эстрады: в гроб к Киркорову положили дорогую его сердцу вещь

Прощайте, капитан эстрады: в гроб к Киркорову положили дорогую его сердцу вещь
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На Троекуровском кладбище столицы, рядом с могилами Валентина Юдашкина и Вячеслава Добрынина, похоронили Народного артиста России Бедроса Киркорова. Корреспондент "Дни.ру" побывал на траурной церемонии.

Филипп Киркоров организовал для своего прославленного отца прощание по высшему разряду – отпевание в Храме Христа Спасителя, похороны на престижном Троекуровском кладбище и поминки в самом модном ресторане Москвы Bolshoi.

Фото: Дни.ру

Оформление траурного зала, венки, музыка – все было с большим вкусом, дорого и с уважением к покойному артисту. Филипп Киркоров просто не смог бы иначе. Отец воспитал его перфекционистом, стремящемся во всем быть первым и лучшим. И даже на скорбном мероприятии король российской эстрады себе не изменил. Бедрос был бы доволен тем, как красиво, достойно и трогательно было организовано прощание с ним, сколько звезд и простых людей пришло, какое количество камер приехало. Он всем был нужен, важен и дорог.

Фото: Дни.ру

В свое последнее путешествие отец Филиппа Киркорова отправился в роскошном костюме с галстуком-"бабочкой". А на его голове была дорогая сердце вещь – белая капитанская фуражка, которой он не изменял.

Фото: Дни.ру

Конечно, Бедрос Киркоров стал легендой еще при жизни. Выходить на сцену в 90 лет – дай Бог каждому! А теперь легендарными и эталонными будут считаться его похороны. Нужно прожить жизнь так, чтобы все слова о тебе были только хорошие, чтобы на прощание пришли самые известные люди, чтобы цветы привозили в грузовой машине.

Фото: Дни.ру

А главное, чтобы каждый сказал: "Горд тем, что был современником Бедроса Киркорова".

Шоу-бизнес в Telegram

21 марта 2025, 22:21
Фото: Дни.ру
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Для поминок по отцу Филипп Киркоров снял один из самых дорогих ресторанов Москвы

Фото: Феликс Грозданов
Фото: Феликс Грозданов
Фото: Феликс Грозданов
Фото: Феликс Грозданов

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