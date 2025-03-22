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Суббота 22 марта

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Тест: угадайте культовые фильмы их СССР по кадрам с заботливыми отцами

Тест: угадайте культовые фильмы их СССР по кадрам с заботливыми отцами
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Отношения отцов и детей в кино – это уникальная история, наполненная любовью, заботой и порой неожиданными поворотами.

В советском кинематографе образ отца всегда играл важную роль, будь то строгий, но справедливый родитель или мягкий, заботливый папа, готовый на все ради счастья своего ребенка. Фильмы из СССР мастерски передают всю глубину отцовской любви, позволяя зрителям переживать вместе с героями.

1. Угадаете фильм по стоп-кадру?

А) "Мужики"

Б) "Вокзал для двоих"

В) "Любовь и голуби"

2. Узнаете кинокартину?

А) "Большая перемена"

Б) "Осенний марафон"

В) "Джентльмены удачи"

3. Знакомые герои?

А) "Москва слезам не верит"

Б) "Карнавал"

В) "Самая обаятельная и привлекательная"

4. Что это за фильм?

А) "Отцы и дети"

Б) "Хозяйка детского дома"

В) "Однажды двадцать лет спустя"

5. Откуда этот кадр?

А) "Снегурочка"

Б) "Варвара-краса, длинна коса"

В) "После дождичка в четверг"

Правильные ответы:

1. — В) "Любовь и голуби"

2. — А) "Большая перемена"

3. — Б) "Карнавал"

4. — В) "Однажды двадцать лет спустя"

5. — Б) "Варвара-краса, длинна коса"

Шоу-бизнес в Telegram

22 марта 2025, 12:14
Фото: Freepik
Дни.ру✓ Надежный источник

Только настоящий поклонник советского кинематографа пройдет этот сложный ТЕСТ

Только настоящий поклонник советского кинематографа пройдет этот сложный ТЕСТ
Думаете, что отлично помните все советские фильмы? А давайте проверим это вместе в нашем тесте! Отвечайте на вопросы, а затем проверяйте правильность ответов ниже. Но учтите, тест очень сложный! Приступим! ВОПРОСЫ1.

Тест по советскому фильму "Айболит-66"

Тест по советскому фильму "Айболит-66"
Приглашаем вас погрузиться в атмосферу веселья и доброты, которую подарил нам замечательный советский фильм "Айболит-66". Эта комедия, снятая в 1966 году режиссером Роланом Быковым, стала настоящей классикой и до сих пор вызывает улыбки у зрителей всех возрастов. Мы подготовили для вас тест, который позволит вспомнить забавные моменты из фильма. Готовы? Тогда вперед, навстречу приключениям доктора Айболита и его друзей! ВОПРОСЫ1.

Сложный ТЕСТ по советским фильмам: сможете вспомнить это кино?

Сложный ТЕСТ по советским фильмам: сможете вспомнить это кино?
Любителям советского кинематографа посвящается! Уверены, что хорошо разбираетесь в фильмах той эпохи? Пора испытать вашу память и знания в нашем сложном тесте. Давайте проверим, насколько глубоки ваши познания в мире советского кино! ВОПРОСЫ1.

Тест: угадайте любимые советские фильмы по знаменитым песням о весне

Тест: угадайте любимые советские фильмы по знаменитым песням о весне
Весна – время обновления и вдохновения, когда природа пробуждается от зимней спячки. В советском кинематографе множество фильмов стали классикой и запомнились зрителям не только сюжетом, но и замечательными песнями о весне.

Тест: угадайте год выхода культовых советских фильмов о весне

Тест: угадайте год выхода культовых советских фильмов о весне
Весна – это не только время пробуждения природы, но и период, когда на экранах кинотеатров появляются фильмы, наполненные светом и теплом. В советское время эта тема была особенно актуальна.

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