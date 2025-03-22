Тест: угадайте культовые фильмы их СССР по кадрам с заботливыми отцами

В советском кинематографе образ отца всегда играл важную роль, будь то строгий, но справедливый родитель или мягкий, заботливый папа, готовый на все ради счастья своего ребенка. Фильмы из СССР мастерски передают всю глубину отцовской любви, позволяя зрителям переживать вместе с героями.
1. Угадаете фильм по стоп-кадру?
А) "Мужики"
Б) "Вокзал для двоих"
В) "Любовь и голуби"
2. Узнаете кинокартину?
А) "Большая перемена"
Б) "Осенний марафон"
В) "Джентльмены удачи"
3. Знакомые герои?
А) "Москва слезам не верит"
Б) "Карнавал"
В) "Самая обаятельная и привлекательная"
4. Что это за фильм?
А) "Отцы и дети"
Б) "Хозяйка детского дома"
В) "Однажды двадцать лет спустя"
5. Откуда этот кадр?
А) "Снегурочка"
Б) "Варвара-краса, длинна коса"
В) "После дождичка в четверг"
Правильные ответы:
1. — В) "Любовь и голуби"
2. — А) "Большая перемена"
3. — Б) "Карнавал"
4. — В) "Однажды двадцать лет спустя"
5. — Б) "Варвара-краса, длинна коса"