Тест: угадайте культовые фильмы их СССР по кадрам с заботливыми отцами

Тест по советскому фильму "Айболит-66"

Приглашаем вас погрузиться в атмосферу веселья и доброты, которую подарил нам замечательный советский фильм "Айболит-66". Эта комедия, снятая в 1966 году режиссером Роланом Быковым, стала настоящей классикой и до сих пор вызывает улыбки у зрителей всех возрастов. Мы подготовили для вас тест, который позволит вспомнить забавные моменты из фильма. Готовы? Тогда вперед, навстречу приключениям доктора Айболита и его друзей! ВОПРОСЫ1.