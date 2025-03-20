Алсу сделала заявление о романе с известным актером после развода: Примерный семьянин

Певица Алсу сделала заявление о своей личной жизни. Певица развенчала слухи о своем возможном романе с известным актером Константином Крюковым.

Разговоры об отношениях двух звезд начали активно циркулировать после того, как их заметили вместе в непринужденной обстановке. Однако вскоре стало известно, что их встреча была связана исключительно с работой — съемками нового клипа Алсу на песню "Чужая".

В программе "Тема" на RU.TV Алсу решила прояснить ситуацию. Певица подчеркнула, что между ней и Крюковым существует только профессиональная связь. Она отметила, что до съемок они не были знакомы, но теперь ей было приятно познакомиться с ним. Артистка не скрывает своего восхищения Константином и называет его "идеальным мужчиной". Она также добавила, что у них есть общая связь — их дочери, Юлия и Микелла, дружат с первого класса.

Алсу рассказала, что Крюков произвел на нее большое впечатление своим профессионализмом и обаянием. "Костя — примерный семьянин. Он покорил нас всех на съемочной площадке своей харизмой и талантом", — поделилась певица. Она также отметила, что Константин стал еще привлекательнее с возрастом и является любимцем публики.

Что касается личной жизни Алсу, она призналась, что в данный момент ее сердце свободно. Певица открыта для новых отношений, однако у нее нет жестких критериев для выбора спутника жизни. Главное условие — знакомство должно происходить через общих знакомых. Это позволяет ей чувствовать себя комфортно и уверенно в новых знакомствах.