Принц Уильям не на шутку разозлился на Меган Маркл из-за матери

Меган Маркл часто упоминает покойную принцессу Диану.

Согласно достоверным источникам, принц Уильям испытывает глубокое недовольство поведением Меган Маркл. Наследник британского престола явно раздражен тем, что супруга его брата, демонстративно и настойчиво пытается подражать его покойной матери, принцессе Диане. Как стало известно из уст источника, приближенного к королевскому двору, в эксклюзивном интервью для издания Radar Online, принц Уильям, хотя и строго воздерживается от публичной критики, в личных беседах не скрывает своего крайнего раздражения.

Инсайдер сообщил, что Уильям никогда не станет публично осуждать жену своего брата, однако за закрытыми дверями он весьма и весьма раздражен ее манерой поведения, которую он воспринимает как откровенное копирование. Недавний весьма показательный случай, когда герцогиня Сассекская была замечена в толстовке, очевидно напоминающей культовую одежду принцессы Дианы, вызвал у будущего короля Великобритании настоящую вспышку гнева.

Кроме того, источник поделился весьма примечательной информацией о том, что принца Уильяма также крайне возмущает тот неоспоримый факт, что Гарри и Меган продолжают публично критиковать королевскую семью даже после того, как сложили с себя королевские полномочия и добровольно покинули дворец. Тем не менее, наибольшее и самое острое раздражение у него вызывает то, что Маркл продолжает упорно копировать стиль его матери и неуместно упоминать ее имя в самых различных контекстах.

Особенно сильное негодование у принца вызвал один конкретный эпизод из широко обсуждаемого документального фильма "Гарри и Меган", в котором Меган, указывая на фотографию в детской комнате их сына Арчи, с нарочитой интонацией произнесла: "Кто это? Это бабушка Диана!".

Инсайдер добавил, что Уильям в глубине души хотел бы прямо сказать Меган, чтобы она, наконец, оставила в покое память о его матери, но он отдает себе отчет, что практически не в силах контролировать ее действия, и именно это обстоятельство его особенно сильно беспокоит.