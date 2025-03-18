Адвокат призвал Бородину защитить свои деньги от Сердюкова брачным контрактом

Адвокат Александр Кудряшов настоятельно порекомендовал Ксении Бородиной заключить брачный договор с ее нынешним партнером Николаем Сердюковым.

По словам специалиста, это не только разумный шаг, но и необходимая мера для обеспечения финансовой безопасности. Кудряшов отметил, что Бородина, как и многие другие женщины, выбирает мужчин с финансовым положением значительно ниже своего. Это создает потенциальные риски в случае развода или разногласий.

В Европе 95% браков сопровождаются подписанием брачного контракта, который четко определяет правовой статус имущества супругов, отметил эксперт. Такой документ позволяет избежать неопределенности и конфликтов, заранее устанавливая условия раздела собственности.

Несмотря на очевидные преимущества, в России к брачным договорам часто относятся с недоверием. Многие воспринимают их как знак недоверия, что может подрывать отношения еще до их начала. Однако Кудряшов утверждает, что это ошибочное мнение. "Брачный контракт — это не предвестник развода, а инструмент для защиты интересов обоих партнеров", — сообщил адвокат.

По мнению Кудряшова, Бородиной стоит прописать в контракте условия, согласно которым все имущество, приобретенное до брака, останется за ней. Это позволит избежать возможных споров в будущем и обеспечит прозрачность в отношениях. Кудряшов подчеркнул, что такой подход не умаляет ценности семейных уз, а наоборот, структурирует их и снижает риск юридических конфликтов.