Это победа! Режиссер Михалков стал отцом в четвертый раз

В жизни известного режиссера еще одна маленькая победа – у него родилась еще одна дочь. 49-летний Артем Михалков стал отцом в четвертый раз, об этом сообщил его отец Никита Михалков. Как отметил Михалков-старший, новорожденную малышку назвали Любой.

Сначала у Артема Михалкова появилась ныне 22-летняя дочка Наталья от первой жены, с которой от прожил 15 лет (супругой стала Дарья Михалкова, с ней его объединила не только романтическая любовь, но и любовь к театру). А в 2019-м году он женился на актрисе Дарье Баженовой — с которой у него разница в возрасте 16 лет — он ее старше. У супружеской пары появились ныне 4-летний сын Саша и еще одна 2-летняя дочка Вера. В 2024-м году у Михалкова родился внук.

Ранее сообщалось, что Артем Михалков победил в конкурсе на новую должность. Он стал генеральным продюсером кинокомпании 1-2-3 Production (относится к холдингу "Газпром-Медиа").