"Америка-разлучница": как живет уехавшая из Москвы Ирина Шведова

В городе Кстово при поддержке Правительства Нижегородской области, администрации Кстовского муниципального округа и компании "Сибур" завершился третий кинофестиваль "КстоКино". Звездой церемонии закрытия стала Ирина Шведова. Корреспондент "Дни.ру" встретился с певицей.

Имя Ирины Шведовой стало широко известно ровно 35 лет назад, когда она выступила на "Песне года-90" с композицией "Белый вальс". Через год она стала лауреатом уже с песней "Америка-разлучница".

"Было время, что я от нее очень устала, – признается Ирина Шведова. – Пожаловалась маме, что не хочу ее больше исполнять, потому что у меня много и других хороших песен. Но мама (актриса Киевского украинского драмтеатра им. Ивана Франко Людмила Томашевская – Прим. ред.) сказала, что это непрофессионально и что эта песня – моя кормилица".

Мама Ирины Шведовой похоронена на Матвеевском кладбище городского округа Подольск в Московской области. В Подольске, что в 39 километрах от столицы, живет сегодня и сама певица. "В Москве я жила на съемных квартирах, а в Подольске у меня есть своя любимая квартира, которую я сделал по своему вкусу, где хранится библиотека моего папы (Народный артист СССР, солист Украинского театра оперы и балета им. Тараса Шевченко Василий Третьяк – Прим. ред.), – говорит Ирина. – В столицу же с появлением диаметров стало удобно и быстро добираться".

У 66-летней Ирины Шведовой есть небольшая – 22 тысячи рублей – пенсия. Званий "Народная" или "Заслуженная", которые давали бы прибавку к пенсии, у нее нет. Но она – оптимист по жизни. Радуется тому, что есть. И каждый день дарит всем нам тепло своим неповторимым голосом.