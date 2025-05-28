В столице Кореи состоялся музыкальный вечер памяти, посвященный голосу эпохи, оперной диве и солистке Большого театра Людмиле Нам. Память ушедшей народной артистки РФ в Сеуле почтило целое сборище гостей и участников, отдельно среди которых выделялись ее родные и один ученик.

Церемония состоялась в посольстве РФ, где с памятной речью выступил посол Георгий Зиновьев. По его утверждению, ушедшая звезда оперы отличалась от других уникальным, ярким и глубоким меццо-сопрано. Именно этот голос принес Людмиле Валентиновне славу не только в РФ, но и за границей, особенно в Республике Корея. Слава снизошла на нее в Корее в 1988 году, когда она пела своим отличительным от всех голосом на Олимпиаде в столице.

Далее ее республиканская карьера развивалась стремительно, она не раз выступала в южной стороне Корейского полуострова и удостоилась госнаграды Кореи "Кунмин пхочжан". По утверждению представителя посольства, народы и культуры РФ и Кореи соединены многими незримыми мостиками, и один из них — это музыкальный путь Людмилы Нам. Ушедшая солистка Большого родилась в границах сегодняшнего Казахстана в русско-корейской семье, а другой родной страной считала Республику Корею.

Посол заявил, что оптимальный вариант почтить память ушедшей — это стараться и дальше развивать российско-корейские гуманитарные и культурные связи. По утверждению Зиновьева, не так давно гуманитарные отношения между РФ и Южной Кореей начали меняться в лучшую сторону. Именно этот вопрос он представил говоря о культурных событиях, которые в мае проходили не раз.

В столицу Кореи на памятную музыкальную церемонию из Казахстана прибыли родные безвозвратно ушедшей народной звезды. Лариса Нам, сестра обладательницы эпохального голоса, заявила, что на самом первом выступлении в Корее Людмила Нам сумела впечатлить всех собравшихся своим колоратурным меццо-сопрано. По утверждению женщины, оперная дива также влияла на развитие культсвязей между РФ и Казахстаном.

Для сборища гостей на вечере памяти выступил тот самый ученик, приближенный семьи и организатор события, бас Ен Сон. Также поучаствовали сопрано Хен Сон, сопрано Пак, пианистка Соль, аккордеонист Демьянов. Голос эпохи Людмила Нам ушла в 2007-м на 61 году земного пути в Казахстане.