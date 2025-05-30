Тест: отгадайте название фильма СССР по 1 кадру с дедушкой

Мы выбрали для вас 4 кадра из кинолент Мосфильма, на каждом из них есть хотя бы 1 актер в образе дедушки или пожилого мужчины. Присмотритесь к изображениям и попробуйте отгадать названия 4 фильмов СССР по картинке, выбрав 1 из 4 написанных вариантов к каждому этапу теста от 1 до 4. Каждый раз выбирайте 1 из 4 букв: «A»; «B»; «C»; «D».
Бесспорно, 1 кинокадр из СССР с приятным дедушкой не дает широкого понимания о снятой фактуре, чтобы смело, чутко и безошибочно пересчитать советские киношедевры Мосфильма в своей памяти. Но высочайшие обладатели знаний по киножизни СССР обязательно получат в этом тесте высочайшие 100 баллов.
Вопросы:
1) Этот кинофильм с дедушкой называется...
A — Живите в радости (1978)
B — Любимая женщина механика Гаврилова (1981)
C — Девять дней одного года (1961)
D — Вокзал для двоих (1982)
2) Это облик дедушки из фильма СССР...
A — Афоня (1975)
B — Не горюй! (1969)
C — Исполнение желаний (1973)
D — Сто дней после детства (1975)
3) Этот дедушка сыграл в фильме СССР...
A — Тайна записной книжки (1981)
B — Родня (1981)
C — Частный детектив, или Операция "Кооперация" (1989)
D — Крылья (1966)
4) Название этого советского фильма с дедушкой...
A — Из жизни отдыхающих (1980)
B — Время сыновей (1986)
C — Первый учитель (1965)
D — Мир в трех измерениях (1980)
Ответы:
1 >>> A — "Живите в радости";
2 >>> B — "Не горюй!";
3 >>> C — "Частный детектив, или Операция „Кооперация“";
4 >>> D — "Мир в трех измерениях".
Справились на высочайшем уровне и отгадали 4 фильма по 4 стопкадрам? Это триумф на все 100%!
Ошиблись хотя бы 1 раз в 4 вопросах теста? Это сигнал для повторного прохождения теста!