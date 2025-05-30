Знаете ли вы советский кинематограф на все 100%? Можете ли вы без промедлений вспомнить фильм СССР и вместе с этим не допустить ни одной ошибки? На старт, внимание, марш – удивительные дедушки советского кино уже собрались и ждут лишь вас! Пройдите тест на высочайший балл и поймите, что дедовской потенциал видно за версту в любые эпохи и в любых странах!

Мы выбрали для вас 4 кадра из кинолент Мосфильма, на каждом из них есть хотя бы 1 актер в образе дедушки или пожилого мужчины. Присмотритесь к изображениям и попробуйте отгадать названия 4 фильмов СССР по картинке, выбрав 1 из 4 написанных вариантов к каждому этапу теста от 1 до 4. Каждый раз выбирайте 1 из 4 букв: «A»; «B»; «C»; «D».

Бесспорно, 1 кинокадр из СССР с приятным дедушкой не дает широкого понимания о снятой фактуре, чтобы смело, чутко и безошибочно пересчитать советские киношедевры Мосфильма в своей памяти. Но высочайшие обладатели знаний по киножизни СССР обязательно получат в этом тесте высочайшие 100 баллов.

Вопросы:

1) Этот кинофильм с дедушкой называется...

A — Живите в радости (1978)

B — Любимая женщина механика Гаврилова (1981)

C — Девять дней одного года (1961)

D — Вокзал для двоих (1982)

2) Это облик дедушки из фильма СССР...

A — Афоня (1975)

B — Не горюй! (1969)

C — Исполнение желаний (1973)

D — Сто дней после детства (1975)

3) Этот дедушка сыграл в фильме СССР...

A — Тайна записной книжки (1981)

B — Родня (1981)

C — Частный детектив, или Операция "Кооперация" (1989)

D — Крылья (1966)

4) Название этого советского фильма с дедушкой...

A — Из жизни отдыхающих (1980)

B — Время сыновей (1986)

C — Первый учитель (1965)

D — Мир в трех измерениях (1980)

Ответы:

1 >>> A — "Живите в радости";

2 >>> B — "Не горюй!";

3 >>> C — "Частный детектив, или Операция „Кооперация“";

4 >>> D — "Мир в трех измерениях".

Справились на высочайшем уровне и отгадали 4 фильма по 4 стопкадрам? Это триумф на все 100%!