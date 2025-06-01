Нельзя делать это 1 июня, в день Ивана Долгого, чтобы не испортить навсегда здоровье

Первый день лета в народной традиции имеет свои особенности и запреты, связанные прежде всего с началом активного роста полевых культур и особым состоянием природы. В народном календаре 1 июня часто называют Иван Долгий или Полудница.

Название “Долгий” связано как с именем святого, память которого чтят в этот день (могут быть разные святые Иоанны/Иваны в зависимости от календарного стиля, но народное название прочно закрепилось), так и с самыми длинными световыми днями в году, которые начинаются в это время и обещают долгий рост урожая. “Полудница” – это напоминание о полевом духе или мифологическом существе, которое, по поверьям, появляется в полдень в полях и может навредить тем, кто работает в это время.

День Ивана Долгого посвящен заботе о будущем урожае и уважительному отношению к природе, которая входит в полную силу. Исходя из этих представлений, сформировались следующие запреты и нежелательные действия на 1 июня.

Что запрещено делать 1 июня

Нельзя лениться и откладывать полевые работы, если они намечены на этот день. Хотя самый пик посевной может пройти, начало июня – это время активного роста и ухода за посевами. “Иван Долгий” намекает на то, что работы предстоит много, и каждый день важен для будущего урожая. Безделье в этот день считалось неуважением к земле и могло “обидеть” полевых духов, что привело бы к плохому урожаю. Категорически нельзя работать в поле в самый полдень. Это связано с поверьями о Полуднице. Считалось, что этот дух (который мог являться в образе женщины, иногда в белых одеждах, иногда лохматой и страшной) выходит в поле в жаркое время дня (примерно с полудня до двух-трех часов дня) и может мучить работающих и навсегда испортить им здоровье – насылать головокружение, слабость, головную боль, заводить в заросли. Особенно опасной она была для женщин. Поэтому в полдень полагалось делать перерыв, уходить в тень и отдыхать. Нельзя топтать посевы или бездумно ходить по засеянным полям. В этот период растения активно растут, и любое повреждение в начале их пути может сказаться на урожае. Попрание ростков считалось не только вредительством, но и неуважением к земле-кормилице и ее силам. Нельзя срывать незрелые плоды, колоски или ягоды. Природа только набирает силу, и брать у нее что-то до срока созревания считалось жадностью и неуважением. Верили, что это может остановить рост или сделать оставшиеся плоды невкусными. Нельзя шуметь, кричать или ругаться в поле или рядом с ним. Считалось, что громкие звуки и негативные эмоции могут отпугнуть добрых полевых духов или, наоборот, привлечь злые силы, которые навредят урожаю. В поле полагалось вести себя тихо и смиренно. Не следует обижать животных, особенно тех, кто обитает в поле или на лугу. Насекомые, птицы, полевые мыши (если они не вредят посевам напрямую в этот момент) – все они часть экосистемы. Убийство или бессмысленное причинение вреда живым существам в день, посвященный расцвету природы, считалось грехом и могло негативно сказаться на благополучии. Нельзя отказывать в помощи тем, кто просит ее на полевых работах. Если сосед или родственник просит помочь с посевом или уходом за огородом, считалось, что отказ может навлечь на отказавшегося неудачи в его собственных делах и с урожаем.

Что же, напротив, рекомендовалось делать на Ивана Долгого?

Активно работать на земле, если позволяют погодные условия и силы.

Обязательно делать перерыв в работе в полдень, отдыхать в тени.

Читать молитвы или обращаться к высшим силам за благословением для будущего урожая.

Наблюдать за приметами погоды, особенно связанными с ветром (какой ветер в этот день – такое будет и лето).

Плести защитные обереги для полей (например, из трав или веток).

Таким образом, 1 июня, на Ивана Долгого, по народным поверьям, важно проявлять трудолюбие, уважение к земле и природе, избегать конфликтов и, конечно, остерегаться работы в поле в опасное время полудня. Соблюдение этих правил должно было обеспечить хороший урожай и защиту от злых сил.