Экстренно госпитализированный Киркоров вышел на связь: Пустота, грусть и боль

Недавно в СМИ появилась тревожная информация о состоянии здоровья Филиппа Киркорова. Артист был госпитализирован с диагнозом частичный некроз кожи, который он получил в результате ожога на одном из своих концертов.

Эти события заставили поп-короля временно приостановить свою деятельность. Филипп Бедросович пропустил несколько значимых музыкальных мероприятий, и это вызвало беспокойство у поклонников.

Киркоров решил выйти на связь и поделиться своими чувствами с подписчиками. На своей официальной странице в соцсетях он опубликовал трогательную архивную фотографию с отцом, Бедросом Киркоровым.

Снимок был сделан ровно год назад, 2 июня 2024 года, когда семья отмечала 92-летие Бедроса. В своем посте артист выразил глубокую скорбь: "Мы отмечали 92 года папы. Первый раз в жизни встречаю лето без этого праздника. Пустота. Грусть. Боль. Папа".

Эти слова резонировали с многими его поклонниками и подписчиками, которые не остались равнодушными к его горю. В комментариях они выражали свои соболезнования и поддержку, делая акцент на том, как важен был Бедрос для всей семьи и для многих людей, которые знали его как выдающегося артиста.

Не остались в стороне и коллеги по шоу-бизнесу: певица Зара, продюсер Яна Рудковская, актриса Екатерина Стриженова и продюсер Иосиф Пригожин также выразили свои соболезнования и добрые слова в адрес покойного.

Напомним, что Бедрос Киркоров ушел из жизни 18 марта 2024 года в возрасте 92 лет. В последние дни он находился в окружении посторонних людей, так как его сын Филипп был в тот момент за границей — на съемках в Марокко. Узнав о трагедии, певец немедленно вернулся в Россию, чтобы провести последние минуты с отцом. Похороны Бедроса Киркорова состоялись на Троекуровском кладбище в Москве.