Сбросивший 80 килограммов Морозов потратил миллионы ради романа с 18-летней спутницей

Александр Морозов поразил своих поклонников не только своим чувством юмора, но и внушительной трансформацией.

Сбросив почти 80 килограммов, юморист не только изменил свою внешность, но и взгляды на жизнь. Теперь артист привлекает внимание гораздо большего числа женщин, особенно молодых и красивых.

Преобразования в жизни Морозова не ограничиваются лишь потерей веса. Он также решился на блефаропластику и полную замену зубов. По его словам, внешность играет важную роль в отношениях, особенно с молодыми партнершами.

"Готовьте хорошую машину. За два миллиона вы можете сделать себе зубы, но лучше закладывать трешку", — поделился он своими рекомендациями.

Однако его роман с 18-летней девушкой, о котором он рассказал в программе "Ты не поверишь!" на НТВ, стал настоящим испытанием. Несмотря на то, что между ними возникла симпатия, разница в возрасте в 33 года оказалась слишком большой.

Александр и его избранница быстро осознали, что их интересы сильно различаются. Комик предпочитал обсуждать классику кино и литературы, тогда как девушка тянулась к более легкому контенту, и это создавало трудности в общении.

"Мы ровесники с папой ее. Секс — это ведь не все", — с иронией сказал Морозов. Несмотря на ум и красоту девушки, разговоры не приносили удовлетворения. Артист искал глубокую связь, а не просто развлечение.