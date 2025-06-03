Почему ни одна вещь в мире не стоит жизни – Омар Хайям объяснил это еще 1000 лет назад

Никогда такого не было, и вот опять! На побережьях обнаружены покрытые пластиком камни

На прежде неисхоженных людьми побережьях деятели научного мира нашли камни, покрытые пластиком, налипшим из-за прилива волн. Этот феномен, получивший название "пластиковая ржавчина", впервые актуализировали в 2016 году на острове Мадейра, где до 10 процентов камней покрылись корочкой из полиэтиленового слоя. В 2023 году геологи обнаружили синевато-зеленоватые "пластиковые" камни на вулканическом острове у побережья Бразилии.