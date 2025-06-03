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Вторник 3 июня

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Почему ни одна вещь в мире не стоит жизни – Омар Хайям объяснил это еще 1000 лет назад

Почему ни одна вещь в мире не стоит жизни – Омар Хайям объяснил это еще 1000 лет назад
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Омар Хайям, эталон персидской мудрости, философский гений, астроном и ученый оставил после себя комбинацию философских мыслей, сосредоточенных в его невероятных рубаи.

В этих кратких, но охваченных глубинной мудростью строках он поднимает вечные темы: счастья, баланса, наслаждений, жизненных ориентиров. Почему ни одна вещь в мире не стоит жизни? Как балансировать между ожиданиями и реальностью? Высшая правда, как это ни поразительно, спрятана в понимании бесполезности материального, недолговечности услаждающих жизнь моментов, незамедлительном обращении к самой глубокой части себя, об этом Хайям говорит с подкупающей прямотой:

"Что есть счастье? Ничтожная малость. Ничто.

Что от прожитой жизни осталось? Ничто.

Был я жарко пылавшей свечой наслажденья.

Все, казалось, — мое. Оказалось — ничто".

Эти фразы – не только сосредоточение помыслов о балансировке между всем и ничем, не только вызов эпохе материализма, а скорее понимание своей беспомощности перед Высшей Силой вечности. Понимание собственной слабости и невозможность выцепить у жизни вечное наслаждение — вот почему, по словам философа Хайяма, ни одна вещь в мире не стоит жизни. Мудрец будто говорит нам, что даже в самые темные времена, когда прошлое утрачено, а настоящее туманно, прекращение гонки за счастьем и ориентация вглубь себя способны стать той самой путеводной звездой, которая поможет вырваться из бездны тьмы к свету.

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3 июня 2025, 10:19
Фото сгенерировано искусственным интеллектом Raphael AI
Редакция Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Артисты с философским образованием

Ведущий Валдис Пельш окончил философский факультет МГУ. "Категорически не люблю немецкую классическую философию – один из самых жестоких курсов", - признавался артист.
Актриса Яна Троянова окончила Уральский Государственный университет, факультет философии, и ни разу не пожалела об этом образовании.
Советская и российская певица Ирина Богушевская не просто получила образование философа, но и преподавала эту науку.
Мультиинструменталист и актер Павел Кашин также учился в консерватории, в Академии художеств, на философском факультете МГУ, но не задержался нигде дольше полугода.
Актер Владимир Юматов - кандидат философских наук.
В 2004 году и Земфира поступила на философский факультет, но через два года была отчислена.
Солист группы "Ленинград" Сергей Шнуров проучился на философском факультете Теологического института целых три года.
Звезда бразильских сериалов Вера Фишер поступила на историко-философский факультет университета Санта-Каталины, но учебу так и не закончила, увлекшись работой телеведущей.

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